Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:37

Жлобство, блин ( А акциях от гуглпэй налог оплачивал заказчик, суммы приходили чистыми в последних акциях на карту для выплат. Кроме того, тоже почти 2к расходов на продукты за 1 мая тоже потеряли и рассказывали в чате: "Акция данная действовала с 26.04 по 01.05. Последний день акции был 30.04. Поэтому все траты 1.05 с карты уже не учитываются в данную акцию". Что само по себе есть бред ибо траты за 26 апреля вполне себе посчитаны, а за 1 мая - нет.Естественно, я с такой трактовкой правил не согласился и таки заставил принять заявку на выплату по тратам за 1 мая. Посмотрим, выплатят или нет. Пока в сухом остатке, вместо ожидавшихся безналогововых 430 гривен кэшбэка, получено 283 после вычета налогов и игнорирования трат за 1 мая.По Туристу, в таком случае, с учетом их допсбора в сравнении с "госценой" на букинге УЗ, вообще никакой экономии не получится. XepHя какая-то, а не акции.