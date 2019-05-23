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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8114811581168117
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:58

Re: Приватбанк

Вкладчик1234 написав:
  anis написав:Прилетели пасхалки, с учётом вычета налогов.

В выписке есть, но баланс не увеличен. Ждём
В выписке датируется в 8-58. Баланс тоже не поменялся.
На карте с которой платил.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:59

А за то, что высчитали с клиента налоги - это ганьба.
Нельзя было с мастеркарда выбить? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:20

Виплатили лише тим, хто кожного дня довбав підтримку заявками чи може комусь виплатили добровільно і без нагадувань?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:51

  klug написав:Виплатили лише тим, хто кожного дня довбав підтримку заявками чи може комусь виплатили добровільно і без нагадувань?


Никуда не писал. Сегодня выплатили.
Но за траты 1-го мая кэшбэк не начислили.
Видать прийдется делать заявку. (
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:03

  Aps написав:
  klug написав:Виплатили лише тим, хто кожного дня довбав підтримку заявками чи може комусь виплатили добровільно і без нагадувань?


Никуда не писал. Сегодня выплатили.
Но за траты 1-го мая кэшбэк не начислили.
Видать прийдется делать заявку. (

Дійсно, таки знайшов виплату з абсолютно неадекватним описом і значно меншою сумою (навіть якщо вирахувати податки). З іншого боку, більшість витрат були саме 1-го числа і схоже, що за них гроші прийшли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:16

MASolomko Есть просто текущие счета физиков. Но в Привате их уже несколько лет ооочень неохотно открывают (говорят типа не положено).
mvbutov
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:18

Re: Приватбанк

Прошли по счету Пасхальные.Задолженность уменьшилась.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:18

zoawlhxc Такого нет, чтоб с текстами договоров, есть максимум история выписок по архивным депозитам.
mvbutov
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:37

Жлобство, блин ( А акциях от гуглпэй налог оплачивал заказчик, суммы приходили чистыми в последних акциях на карту для выплат. Кроме того, тоже почти 2к расходов на продукты за 1 мая тоже потеряли и рассказывали в чате: "Акция данная действовала с 26.04 по 01.05. Последний день акции был 30.04. Поэтому все траты 1.05 с карты уже не учитываются в данную акцию". Что само по себе есть бред ибо траты за 26 апреля вполне себе посчитаны, а за 1 мая - нет. :D Естественно, я с такой трактовкой правил не согласился и таки заставил принять заявку на выплату по тратам за 1 мая. Посмотрим, выплатят или нет. Пока в сухом остатке, вместо ожидавшихся безналогововых 430 гривен кэшбэка, получено 283 после вычета налогов и игнорирования трат за 1 мая.
По Туристу, в таком случае, с учетом их допсбора в сравнении с "госценой" на букинге УЗ, вообще никакой экономии не получится. XepHя какая-то, а не акции.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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