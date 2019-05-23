В выписке датируется в 8-58. Баланс тоже не поменялся.
На карте с которой платил.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:58
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:59
А за то, что высчитали с клиента налоги - это ганьба.
Нельзя было с мастеркарда выбить?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:20
Виплатили лише тим, хто кожного дня довбав підтримку заявками чи може комусь виплатили добровільно і без нагадувань?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:51
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:03
Дійсно, таки знайшов виплату з абсолютно неадекватним описом і значно меншою сумою (навіть якщо вирахувати податки). З іншого боку, більшість витрат були саме 1-го числа і схоже, що за них гроші прийшли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:16
MASolomko Есть просто текущие счета физиков. Но в Привате их уже несколько лет ооочень неохотно открывают (говорят типа не положено).
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:18
Re: Приватбанк
Прошли по счету Пасхальные.Задолженность уменьшилась.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:18
zoawlhxc Такого нет, чтоб с текстами договоров, есть максимум история выписок по архивным депозитам.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:37
Жлобство, блин ( А акциях от гуглпэй налог оплачивал заказчик, суммы приходили чистыми в последних акциях на карту для выплат. Кроме того, тоже почти 2к расходов на продукты за 1 мая тоже потеряли и рассказывали в чате: "Акция данная действовала с 26.04 по 01.05. Последний день акции был 30.04. Поэтому все траты 1.05 с карты уже не учитываются в данную акцию". Что само по себе есть бред ибо траты за 26 апреля вполне себе посчитаны, а за 1 мая - нет. Естественно, я с такой трактовкой правил не согласился и таки заставил принять заявку на выплату по тратам за 1 мая. Посмотрим, выплатят или нет. Пока в сухом остатке, вместо ожидавшихся безналогововых 430 гривен кэшбэка, получено 283 после вычета налогов и игнорирования трат за 1 мая.
По Туристу, в таком случае, с учетом их допсбора в сравнении с "госценой" на букинге УЗ, вообще никакой экономии не получится. XepHя какая-то, а не акции.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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