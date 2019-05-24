Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:57

У п'ятницю, 24 травня, Національний банк України подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави та у справі за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних осіб з "ПриватБанком".



"Тому станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків", - наголосили в НБУ.



Регулятор навів два аргументи, чому оскаржив націоналізацію "ПриватБанку":



1. Окружний адміністративний суд м. Києва повністю проігнорував: встановлення Національним банком України потреби "ПриватБанку" в його докапіталізації; невиконання "ПриватБанком" та його акціонерами І.Коломойським та Г.Боголюбовим програми фінансового оздоровлення щодо докапіталізації банку, що і стало підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Водночас суд зробив хибні висновки, що підставою для прийняття рішення були лише доповідні записки структурних підрозділів НБУ, що не відповідає дійсності.



2. Суд неправильно застосував норми матеріального права щодо суті кредитних ризиків та формування резервів під них та дійшов хибного висновку, що кредитні ризики розраховуються банками виключно за кредитними договорами, за якими є прострочення виконання, а у всіх інших випадках резерви за активними операціями взагалі не мають формуватися. Крім того, суд не зміг надати визначення поняттю "активна операція", прирівнявши його до поняття "невиконана операція".



Раніше Кабмін подав апеляцію на скасування націоналізації "ПриватБанку".



Нагадаємо, держава націоналізувала "ПриватБанк" два з половиною роки тому – 18 грудня 2016-го. За даними НБУ, загальна потреба "ПриватБанку" в капіталі становила 148 млрд грн. Уже за підсумками роботи у 2018 році "ПриватБанк" отримав 11,67 млрд грн чистого прибутку.



Тим часом "ПриватБанк" подав позов до американського суду на Коломойського