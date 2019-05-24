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  #<1 ... 8115811681178118
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:57

НБУ подав апеляції щодо незаконності націоналізації "Привата

У п'ятницю, 24 травня, Національний банк України подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави та у справі за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних осіб з "ПриватБанком".

"Тому станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків", - наголосили в НБУ.

Регулятор навів два аргументи, чому оскаржив націоналізацію "ПриватБанку":

1. Окружний адміністративний суд м. Києва повністю проігнорував: встановлення Національним банком України потреби "ПриватБанку" в його докапіталізації; невиконання "ПриватБанком" та його акціонерами І.Коломойським та Г.Боголюбовим програми фінансового оздоровлення щодо докапіталізації банку, що і стало підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Водночас суд зробив хибні висновки, що підставою для прийняття рішення були лише доповідні записки структурних підрозділів НБУ, що не відповідає дійсності.

2. Суд неправильно застосував норми матеріального права щодо суті кредитних ризиків та формування резервів під них та дійшов хибного висновку, що кредитні ризики розраховуються банками виключно за кредитними договорами, за якими є прострочення виконання, а у всіх інших випадках резерви за активними операціями взагалі не мають формуватися. Крім того, суд не зміг надати визначення поняттю "активна операція", прирівнявши його до поняття "невиконана операція".

Раніше Кабмін подав апеляцію на скасування націоналізації "ПриватБанку".

Нагадаємо, держава націоналізувала "ПриватБанк" два з половиною роки тому – 18 грудня 2016-го. За даними НБУ, загальна потреба "ПриватБанку" в капіталі становила 148 млрд грн. Уже за підсумками роботи у 2018 році "ПриватБанк" отримав 11,67 млрд грн чистого прибутку.

Тим часом "ПриватБанк" подав позов до американського суду на Коломойського
diplomnet
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:28

diplomnet

Ясно що з Привата краще втекти.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:34

  Ethereum написав:diplomnet

Ясно що з Привата краще втекти.

Ясна річ, втекли, але неостаточно - П24 ще потрібний інструмент. Мо, хто назве альтернативний , всеохватьній загальноукраїнський банкінг?
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:52

  protefiks1959 написав:
  Ethereum написав:diplomnet

Ясно що з Привата краще втекти.

Ясна річ, втекли, але неостаточно - П24 ще потрібний інструмент. Мо, хто назве альтернативний , всеохватьній загальноукраїнський банкінг?

вроде ощад на втором месте по отделениям.
а так мне алла нравится. и отделений в меру и более менее ИБ
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:00

Re: Приватбанк

Судя по активности человека, то начинаешь задумываться ...

А жаль.
из-за всех этих политических игр некоторых одиозных личностей - приходится искать более тихие места.
Хорошим и главное удобным для меня лично был банк. И дело тут не в процентах.

А сейчас нужно метаться по городу по отделениям других банков, у которых как правило куча заморочек.

Например, сегодня прихожу в центр.отделение одного популярного крупного регионального банка открыть новый депозит. "Не-не, мы не можем принять ваш депо, касса работает до пол-четвертого (каждый будний день причем)". Теперь в понедельник нужно будет тратить часа два ... Может быть, если не передумаю...
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:28

  mephala написав:вроде ощад на втором месте по отделениям.

В Ощаде, за иной платеж, комиссия не 3 гривны, а в 10 раз больше.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:08

  klug написав:Виплатили лише тим, хто кожного дня довбав підтримку заявками чи може комусь виплатили добровільно і без нагадувань?

Мне тоже выплатили хоть и студентка с гарячки заявила что я не регистрировался.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:26

интересно - этот бонус (кэшбек за продукты) идёт в зачёт платежей в льготном периоде?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 00:07

  uaprofi написав:интересно - этот бонус (кэшбек за продукты) идёт в зачёт платежей в льготном периоде?

Ну канеш, идёт как пополнение счёта на соотв. сумму, с соотв. последствиями
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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