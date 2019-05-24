Безкомісійні платьожики до 5000 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2019 06:51
Безкомісійні платьожики до 5000 грн.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 тра, 2019 07:06
Пришел кэшбэк 144 гривны за Туриста. За вычетом налогов здесь все четко, две покупки, сделанные а 7 часов до окончания акции посчитаны, в отличие от первомайских продуктовых. Да и затянули всего на два дня.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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