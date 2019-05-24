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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2019 06:51
wig написав: mephala написав:
вроде ощад на втором месте по отделениям.
В Ощаде, за иной платеж, комиссия не 3 гривны, а в 10 раз больше.
Безкомісійні платьожики до 5000 грн.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Суб 25 тра, 2019 07:06
Пришел кэшбэк 144 гривны за Туриста. За вычетом налогов здесь все четко, две покупки, сделанные а 7 часов до окончания акции посчитаны, в отличие от первомайских продуктовых. Да и затянули всего на два дня.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 07:52
всегда пользовался только одной кредиткой - приват. и никогда не обращал внимание на др.
а здесь мес.назад сижу клацаю и в голове крутиться мысль - взять кредитки и у др. пока хорошо наливают.
за две недели налил по кредиткам у др. банкам - 100тыс.грн.
для чего??? что то сердце подсказывает - уже пора менять банк.
оставляю приват пока для оплаты комуналки и может еще для - оплата частями.
плавно с июня буду перемещаться к др.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 25 тра, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 08:30
Выплатили кешбек по Туристу Украины.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:53
Игорь Алексеевич написав:
оставляю приват пока только для оплаты комуналки и может еще ...
Если Вас обидели и если Вы умный человек, уходите с миром в др.банк, зачем вы тут ноете и повторяете одно и тоже по двадцать раз?
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:51
mephala написав: protefiks1959 написав: Ethereum написав:diplomnet
Ясно що з Привата краще втекти.
Ясна річ, втекли, але неостаточно - П24 ще потрібний інструмент. Мо, хто назве альтернативний , всеохватьній загальноукраїнський банкінг?
вроде ощад на втором месте по отделениям.
а так мне алла нравится. и отделений в меру и более менее ИБ
Монобанк кращий: комісія 0 на комунальні,переводи всередині 0. Всі мають.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:03
protefiks1959 написав:
П24 ще потрібний інструмент.
Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно!
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:23
Ethereum написав: mephala написав: protefiks1959 написав:
Ясна річ, втекли, але неостаточно - П24 ще потрібний інструмент. Мо, хто назве альтернативний , всеохватьній загальноукраїнський банкінг?
вроде ощад на втором месте по отделениям.
а так мне алла нравится. и отделений в меру и более менее ИБ
Монобанк кращий: комісія 0 на комунальні,переводи всередині 0. Всі мають.
ну у мене також є карта монобанка.
вже протягом року витягується лише для кешбеку якщо підкинуть цікаву категорію де більше 5%
переводи та комуналь не є перевагою котобанди.
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