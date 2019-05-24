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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8116811781188119
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 06:51

  wig написав:
  mephala написав:вроде ощад на втором месте по отделениям.

В Ощаде, за иной платеж, комиссия не 3 гривны, а в 10 раз больше.

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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 07:06

Пришел кэшбэк 144 гривны за Туриста. За вычетом налогов здесь все четко, две покупки, сделанные а 7 часов до окончания акции посчитаны, в отличие от первомайских продуктовых. Да и затянули всего на два дня.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 07:52

всегда пользовался только одной кредиткой - приват. и никогда не обращал внимание на др.
а здесь мес.назад сижу клацаю и в голове крутиться мысль - взять кредитки и у др. пока хорошо наливают.
за две недели налил по кредиткам у др. банкам - 100тыс.грн.
для чего??? что то сердце подсказывает - уже пора менять банк. :roll: :roll:
оставляю приват пока для оплаты комуналки и может еще для - оплата частями.
плавно с июня буду перемещаться к др. :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 25 тра, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:30

Выплатили кешбек по Туристу Украины.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:53

  Игорь Алексеевич написав:
оставляю приват пока только для оплаты комуналки и может еще ...


Если Вас обидели и если Вы умный человек, уходите с миром в др.банк, зачем вы тут ноете и повторяете одно и тоже по двадцать раз?
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:51

  mephala написав:
  protefiks1959 написав:
  Ethereum написав:diplomnet

Ясно що з Привата краще втекти.

Ясна річ, втекли, але неостаточно - П24 ще потрібний інструмент. Мо, хто назве альтернативний , всеохватьній загальноукраїнський банкінг?

вроде ощад на втором месте по отделениям.
а так мне алла нравится. и отделений в меру и более менее ИБ


Монобанк кращий: комісія 0 на комунальні,переводи всередині 0. Всі мають.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:03

  protefiks1959 написав:П24 ще потрібний інструмент.

Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:23

  Ethereum написав:
  mephala написав:
  protefiks1959 написав:Ясна річ, втекли, але неостаточно - П24 ще потрібний інструмент. Мо, хто назве альтернативний , всеохватьній загальноукраїнський банкінг?

вроде ощад на втором месте по отделениям.
а так мне алла нравится. и отделений в меру и более менее ИБ


Монобанк кращий: комісія 0 на комунальні,переводи всередині 0. Всі мають.

ну у мене також є карта монобанка.
вже протягом року витягується лише для кешбеку якщо підкинуть цікаву категорію де більше 5%
переводи та комуналь не є перевагою котобанди.
mephala
 
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