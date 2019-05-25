Додано: Суб 25 тра, 2019 15:20

Stringer написав: Тоесть беня не то что бы "украл рефинанс" как три года варнякала баба лера, а тупо его вернул нбу Тоесть беня не то что бы "украл рефинанс" как три года варнякала баба лера, а тупо его вернул нбу

Так он прямо это и говорит (в одном из последних интервью, из Израиля), что не только взяли у государства, а параллельно они залили и своих денег 2 ярда дол. под рефинанс. И естественно, что их в общем котле потом отделить нереально.Откуда его требования о возврате этой суммы и происходят.А то, что банк прибыльный (как до национализации, так и сейчас) - к бабке не ходить. Просто, когда он столкнулся с проблемами, которые ему отчасти еще и искусственно создали люди из нбу, вместо помощи, как например, тому же укрэксимбанку, его оттелибонили по полной программе. Ведь "самому успешному банкиру мира", после утилизации половины банковской системы страны это было как два пальца... в этом ей равных точно не было и нет.