Stringer написав:Тоесть беня не то что бы "украл рефинанс" как три года варнякала баба лера, а тупо его вернул нбу
Так он прямо это и говорит (в одном из последних интервью, из Израиля), что не только взяли у государства, а параллельно они залили и своих денег 2 ярда дол. под рефинанс. И естественно, что их в общем котле потом отделить нереально.
Откуда его требования о возврате этой суммы и происходят.
А то, что банк прибыльный (как до национализации, так и сейчас) - к бабке не ходить. Просто, когда он столкнулся с проблемами, которые ему отчасти еще и искусственно создали люди из нбу, вместо помощи, как например, тому же укрэксимбанку, его оттелибонили по полной программе. Ведь "самому успешному банкиру мира", после утилизации половины банковской системы страны это было как два пальца... в этом ей равных точно не было и нет.
protefiks1959 написав:П24 ще потрібний інструмент.
Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно!
Ну да, четырьмя ногами собака шастает в поисках товара по мусоркам в реальном пространстве, а пятой ногой залазит для покупок в интернет. Еще ни разу этой собаке не назвали другой карты для оплаты покупки, кроме приват Уни, ...ну, изредка приват КДВ
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Вчера, как и всем, упала сумма кэшбэка. Операции за 1 мая - вошли. Сумма пришла точная (за вычетом 18% подоходного и 1,5% военного сбора). Ну, разве что с моими подсчетами отличается на 4 копейки (в меньшую сторону), т.е. чисто ошибка округления. Если у кого-то не идет сумма, вопрос: а вы уверены в МСС-кодах магазинов, где отоваривались? Просто я использую 4-5 продуктовых (которые рядом), и из выписки Аллы их МСС знаю уже давно.
protefiks1959 написав:П24 ще потрібний інструмент.
Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно!
Ну да, четырьмя ногами собака шастает в поисках товара по мусоркам в реальном пространстве, а пятой ногой залазит для покупок в интернет. Еще ни разу этой собаке не назвали другой карты для оплаты покупки, кроме приват Уни, ...ну, изредка приват КДВ
Это не значит, что их нет. Просто это умеют все, даже те, у кого другие карты и счета есть, а назови, например, ПУМБ - так потом куча вопросов будет куда это и как. Оно продавцам надо? Моно, кстати, иногда попадается уже. И "Дельта", пока была жива, тоже некоторой популярностью пользовалась.
Flamingo написав:Другими словами из-за какой-то копеечной не выплаты кэшбека вы не на стороне государства Украина, которое несёт думаю не малые судебные издержки и хочет получить не малые деньги с экс-собственников ПБ. Что - весьма патриотично;)
Если государство Украина было неправым, то как вообще можно быть на его стороне в этом конкретном вопросе? Или вы не головой, а паспортом думаете?
Чтобы судить о чем-то да и думать вообще - мало просто иметь голову. Нужно ещё иметь и доступ к ДОСТОВЕРНОЙ информации. Судя по тому как вы безаппеляционно заявляет "государство Украина было неправым" я вижу что доступа к такой информации у вас не было.
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 25 тра, 2019 16:49, всього редагувалось 1 раз.
protefiks1959 написав:П24 ще потрібний інструмент.
Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно!
Ну да, четырьмя ногами собака шастает в поисках товара по мусоркам в реальном пространстве, а пятой ногой залазит для покупок в интернет. Еще ни разу этой собаке не назвали другой карты для оплаты покупки, кроме приват Уни, ...ну, изредка приват КДВ