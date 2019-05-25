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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8117811881198120
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:20

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Тоесть беня не то что бы "украл рефинанс" как три года варнякала баба лера, а тупо его вернул нбу

Так он прямо это и говорит (в одном из последних интервью, из Израиля), что не только взяли у государства, а параллельно они залили и своих денег 2 ярда дол. под рефинанс. И естественно, что их в общем котле потом отделить нереально.

Откуда его требования о возврате этой суммы и происходят.

А то, что банк прибыльный (как до национализации, так и сейчас) - к бабке не ходить. Просто, когда он столкнулся с проблемами, которые ему отчасти еще и искусственно создали люди из нбу, вместо помощи, как например, тому же укрэксимбанку, его оттелибонили по полной программе. Ведь "самому успешному банкиру мира", после утилизации половины банковской системы страны это было как два пальца... в этом ей равных точно не было и нет.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:55

  Vorlon написав:
  protefiks1959 написав:П24 ще потрібний інструмент.

Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно! :mrgreen:
Ну да, четырьмя ногами собака шастает в поисках товара по мусоркам в реальном пространстве, а пятой ногой залазит для покупок в интернет. Еще ни разу этой собаке не назвали другой карты для оплаты покупки, кроме приват Уни, ...ну, изредка приват КДВ :mrgreen:
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:29

Вчера, как и всем, упала сумма кэшбэка.
Операции за 1 мая - вошли.
Сумма пришла точная (за вычетом 18% подоходного и 1,5% военного сбора). Ну, разве что с моими подсчетами отличается на 4 копейки (в меньшую сторону), т.е. чисто ошибка округления.
Если у кого-то не идет сумма, вопрос: а вы уверены в МСС-кодах магазинов, где отоваривались? Просто я использую 4-5 продуктовых (которые рядом), и из выписки Аллы их МСС знаю уже давно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:30

И еще вопрос уважаемому обществу. А когда это Приват на 3-5 месяцев поставил 16,5% по депозиту в гривне? Давно туда не заглядывал, сегодня увидел и офигел. Давно такое стало?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:33

  protefiks1959 написав:
  Vorlon написав:
  protefiks1959 написав:П24 ще потрібний інструмент.

Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно! :mrgreen:
Ну да, четырьмя ногами собака шастает в поисках товара по мусоркам в реальном пространстве, а пятой ногой залазит для покупок в интернет. Еще ни разу этой собаке не назвали другой карты для оплаты покупки, кроме приват Уни, ...ну, изредка приват КДВ :mrgreen:

Это не значит, что их нет. Просто это умеют все, даже те, у кого другие карты и счета есть, а назови, например, ПУМБ - так потом куча вопросов будет куда это и как. Оно продавцам надо?
Моно, кстати, иногда попадается уже.
И "Дельта", пока была жива, тоже некоторой популярностью пользовалась.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:35

  Искатель написав:И еще вопрос уважаемому обществу. А когда это Приват на 3-5 месяцев поставил 16,5% по депозиту в гривне? Давно туда не заглядывал, сегодня увидел и офигел. Давно такое стало?


viewtopic.php?p=4672763#p4672763
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:38

  Slx написав:
  Flamingo написав:Другими словами из-за какой-то копеечной не выплаты кэшбека вы не на стороне государства Украина, которое несёт думаю не малые судебные издержки и хочет получить не малые деньги с экс-собственников ПБ. Что - весьма патриотично;)

Если государство Украина было неправым, то как вообще можно быть на его стороне в этом конкретном вопросе? Или вы не головой, а паспортом думаете?

Чтобы судить о чем-то да и думать вообще - мало просто иметь голову. Нужно ещё иметь и доступ к ДОСТОВЕРНОЙ информации. Судя по тому как вы безаппеляционно заявляет "государство Украина было неправым" я вижу что доступа к такой информации у вас не было.
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 25 тра, 2019 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:38

  protefiks1959 написав:
  Vorlon написав:
  protefiks1959 написав:П24 ще потрібний інструмент.

Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно! :mrgreen:
Ну да, четырьмя ногами собака шастает в поисках товара по мусоркам в реальном пространстве, а пятой ногой залазит для покупок в интернет. Еще ни разу этой собаке не назвали другой карты для оплаты покупки, кроме приват Уни, ...ну, изредка приват КДВ :mrgreen:

Низка еще фин грамотность населения.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 17:00

  greenozon написав:
  Искатель написав:И еще вопрос уважаемому обществу. А когда это Приват на 3-5 месяцев поставил 16,5% по депозиту в гривне? Давно туда не заглядывал, сегодня увидел и офигел. Давно такое стало?


viewtopic.php?p=4672763#p4672763

Спасибо, этот персонаж у меня в списке игнора, поэтому не видел.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 17:03

  Искатель написав:Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.
Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!

А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!


И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...
Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?
Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?
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  #<1 ... 8117811881198120
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