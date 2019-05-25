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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8118811981208121 Додано: Нед 26 тра, 2019 10:06 Искатель написав: Искатель написав: Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.

Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!



А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?! Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!



И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...

Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?

Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет? И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?

Особисто не користувався, але хтось наче писав, що таким чином можна з чужаків швидше на Приватівські картки перекази робити, а от чи безоплатно, хтозна... Особисто не користувався, але хтось наче писав, що таким чином можна з чужаків швидше на Приватівські картки перекази робити, а от чи безоплатно, хтозна... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1614 З нами з: 10.12.07 Подякував: 118 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 10:15 MASolomko написав: Ethereum написав: Хто скаже який ліміт переводу з поточного 2620 на поточний 2620? Хто скаже який ліміт переводу з поточного 2620 на поточний 2620? Для фізосіб поточний 2620 є тільки на Приват-вкладі. При прямому його поповненні за реквізитами зніме 1%.



Чи є ще якість поточні? Для фізосіб поточний 2620 є тільки на Приват-вкладі. При прямому його поповненні за реквізитами зніме 1%.Чи є ще якість поточні?



Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0% Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0% Ethereum Повідомлень: 525 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 10:24 Искатель написав: Искатель написав: Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.

Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!



А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?! Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!



И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...

Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?

Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет? И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?

А этот ответ не подошёл?

viewtopic.php?p=4669354#p4669354

Для шары выбирайте меню Усі послуги/Переказ між своїми рахунками... там есть список всех подвязаных карт А этот ответ не подошёл?Для шары выбирайте меню Усі послуги/Переказ між своїми рахунками... там есть список всех подвязаных карт ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28249 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2270 раз. Подякували: 3271 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 8118811981208121 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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