Искатель написав:Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани. Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!
А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!
И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения... Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями? Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?
Особисто не користувався, але хтось наче писав, що таким чином можна з чужаків швидше на Приватівські картки перекази робити, а от чи безоплатно, хтозна...
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Искатель написав:Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани. Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!
А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!
И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения... Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями? Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?
А этот ответ не подошёл? viewtopic.php?p=4669354#p4669354 Для шары выбирайте меню Усі послуги/Переказ між своїми рахунками... там есть список всех подвязаных карт