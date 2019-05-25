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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8118811981208121
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:06

  Искатель написав:
  Искатель написав:Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.
Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!

А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!


И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...
Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?
Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?

Особисто не користувався, але хтось наче писав, що таким чином можна з чужаків швидше на Приватівські картки перекази робити, а от чи безоплатно, хтозна...
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:15

  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Хто скаже який ліміт переводу з поточного 2620 на поточний 2620?
Для фізосіб поточний 2620 є тільки на Приват-вкладі. При прямому його поповненні за реквізитами зніме 1%.

Чи є ще якість поточні?


Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0%
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:24

  Искатель написав:
  Искатель написав:Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.
Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!

А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!


И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...
Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?
Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?

А этот ответ не подошёл?
viewtopic.php?p=4669354#p4669354
Для шары выбирайте меню Усі послуги/Переказ між своїми рахунками... там есть список всех подвязаных карт
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:48

Re: Приватбанк

  Ethereum написав:Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0%
Це Ви про Приват-вклад? А є поточний, щоб безготівкового поповнити без комісії та потім з нього теж без комісії поповнити Уні?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:05

  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0%
Це Ви про Приват-вклад? А є поточний, щоб безготівкового поповнити без комісії та потім з нього теж без комісії поповнити Уні?


Та ні мені треба поточний ,щоб на рахунок забудовника перевести. Мені відкрили,тільки ліміти не запитав.Для депо краще КДВ
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:09

  Ethereum написав:
  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0%
Це Ви про Приват-вклад? А є поточний, щоб безготівкового поповнити без комісії та потім з нього теж без комісії поповнити Уні?


Та ні мені треба поточний ,щоб на рахунок забудовника перевести. Мені відкрили,тільки ліміти не запитав.Для депо краще КДВ

а просто с Уни шо низзя оплатить недвигу? за 3грн/платёжка
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 8118811981208121
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