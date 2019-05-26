Додано: Нед 26 тра, 2019 16:39

ПриватБанк не планирует сокращать количество отделений - финдиректор





Об этом рассказала финансовый директор банка Анна Самарина в интервью изданию "Зеркало недели".



"Пока этого в наших планах нет. Сейчас сеть работает с достаточно нормальной отдачей. Отделения ПриватБанка, как правило, небольшие: среднее отделение - это пять-шесть, максимум до десяти человек. Ведь есть разный сегмент клиентов. Мы понимаем уровень проникновения интернета в Украине. Размер сети банка определяется уровнем технологичности страны. У нас до сих пор есть регионы, где интернет или вообще недоступен, или труднодоступен. На это мы тоже ориентируемся. Мы живем на этом рынке", - сказала она.



По словам Самариной, самым первым приоритетом для банка является сохранение темпов в ритейле и продолжение улучшения качества в отделениях.



Второй приоритет, подчеркнула финдиректор, это сохранение и ускорение темпов трансформации.



Третьим приоритетом она назвала качество портфеля банка: "Планы относительного его очень амбициозные, в стратегии заложено достаточно активный рост кредитов. Очень важно выдержать качество и не броситься в раздачу этих кредитов любой ценой. Поэтому банк сфокусирован на этом, и здесь, разумеется, есть определенный вызов. С одной стороны, надо продать, с другой - нужно продать качественно".