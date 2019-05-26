Искатель написав:Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани. Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!
А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!
И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения... Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями? Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?
Особисто не користувався, але хтось наче писав, що таким чином можна з чужаків швидше на Приватівські картки перекази робити, а от чи безоплатно, хтозна...
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Искатель написав:Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани. Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!
А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!
И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения... Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями? Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?
А этот ответ не подошёл? viewtopic.php?p=4669354#p4669354 Для шары выбирайте меню Усі послуги/Переказ між своїми рахунками... там есть список всех подвязаных карт
Ethereum написав:Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0%
Це Ви про Приват-вклад? А є поточний, щоб безготівкового поповнити без комісії та потім з нього теж без комісії поповнити Уні?
У Приваті можна відкрити звичайний поточний рахунок 2620, який немає нічого спільного із Приват-вкладом. Тарифи аналогічні тарифам для картки Уні - зарахування без комісії, зняття готівки - 1%, але для СЕПу немає ніяких обмежень і лімітів по сумах. Саме тому ці рахунки відкривають для оплати нерухомості і переказів "значних" сум (більше 150 тис. грн.), щоб не попадати на карткові ліміти та інші обмеження, повязані з картковими рахунками.
klug написав:Дійсно, таки знайшов виплату з абсолютно неадекватним описом і значно меншою сумою (навіть якщо вирахувати податки). З іншого боку, більшість витрат були саме 1-го числа і схоже, що за них гроші прийшли.
Ага, аналогично, зачисленая сумма непонятная. Если от ожидаемых 5% не вычитать налоги (19,5%), то 8% не хватает. Если же вычесть 19,5%, то на 14,3% дали больше. Короче, ребус Видать начисления делать поручили "склифасовскому"
Не знаю, що там у вас, але мене Прихват знову переграв:
3.2. Максимальна сума Подарунка Акції, що може бути нараховано протягом одного календарного дня, – 100 грн (сто гривень).
ПриватБанк не планирует сокращать количество отделений - финдиректор
Об этом рассказала финансовый директор банка Анна Самарина в интервью изданию "Зеркало недели".
"Пока этого в наших планах нет. Сейчас сеть работает с достаточно нормальной отдачей. Отделения ПриватБанка, как правило, небольшие: среднее отделение - это пять-шесть, максимум до десяти человек. Ведь есть разный сегмент клиентов. Мы понимаем уровень проникновения интернета в Украине. Размер сети банка определяется уровнем технологичности страны. У нас до сих пор есть регионы, где интернет или вообще недоступен, или труднодоступен. На это мы тоже ориентируемся. Мы живем на этом рынке", - сказала она.
По словам Самариной, самым первым приоритетом для банка является сохранение темпов в ритейле и продолжение улучшения качества в отделениях.
Второй приоритет, подчеркнула финдиректор, это сохранение и ускорение темпов трансформации.
Третьим приоритетом она назвала качество портфеля банка: "Планы относительного его очень амбициозные, в стратегии заложено достаточно активный рост кредитов. Очень важно выдержать качество и не броситься в раздачу этих кредитов любой ценой. Поэтому банк сфокусирован на этом, и здесь, разумеется, есть определенный вызов. С одной стороны, надо продать, с другой - нужно продать качественно".