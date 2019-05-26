klug написав:Дійсно, таки знайшов виплату з абсолютно неадекватним описом і значно меншою сумою (навіть якщо вирахувати податки). З іншого боку, більшість витрат були саме 1-го числа і схоже, що за них гроші прийшли.
Ага, аналогично, зачисленая сумма непонятная. Если от ожидаемых 5% не вычитать налоги (19,5%), то 8% не хватает. Если же вычесть 19,5%, то на 14,3% дали больше. Короче, ребус Видать начисления делать поручили "склифасовскому"
Не знаю, що там у вас, але мене Прихват знову переграв:
3.2. Максимальна сума Подарунка Акції, що може бути нараховано протягом одного календарного дня, – 100 грн (сто гривень).
Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как