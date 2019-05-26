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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8119812081218122
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:40

ПриватБанк» на iForum-2019: Что такое панк-маркетинг (о продвижении банка в Twitter и Instagram)

https://ain.ua/2019/05/24/privatbank-na-iforum-2019/
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:35

  klug написав:
  EKO написав:
  klug написав:Дійсно, таки знайшов виплату з абсолютно неадекватним описом і значно меншою сумою (навіть якщо вирахувати податки). З іншого боку, більшість витрат були саме 1-го числа і схоже, що за них гроші прийшли.


Ага, аналогично, зачисленая сумма непонятная. Если от ожидаемых 5% не вычитать налоги (19,5%), то 8% не хватает. Если же вычесть 19,5%, то на 14,3% дали больше.
Короче, ребус :roll:
Видать начисления делать поручили "склифасовскому" :mrgreen:

Не знаю, що там у вас, але мене Прихват знову переграв:
3.2. Максимальна сума Подарунка Акції, що може бути нараховано протягом одного календарного дня, – 100 грн (сто гривень).

Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:27

  Sanio написав:
  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0%
Це Ви про Приват-вклад? А є поточний, щоб безготівкового поповнити без комісії та потім з нього теж без комісії поповнити Уні?

У Приваті можна відкрити звичайний поточний рахунок 2620, який немає нічого спільного із Приват-вкладом. Тарифи аналогічні тарифам для картки Уні - зарахування без комісії, зняття готівки - 1%, але для СЕПу немає ніяких обмежень і лімітів по сумах. Саме тому ці рахунки відкривають для оплати нерухомості і переказів "значних" сум (більше 150 тис. грн.), щоб не попадати на карткові ліміти та інші обмеження, повязані з картковими рахунками.


Открытие счета только в отделении?
После открытия счет будет доступен в Приват24? Или переводы возможны только в отделении банка?
rudnitep
 
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