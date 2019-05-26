Додано: Нед 26 тра, 2019 21:25

Aps написав: Кассандра написав: Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как



Это может ответ из серии "вы не регестрировались в акции".

Если сумма существенная то имхо имеет смысл добиться открытия заявки. Это может ответ из серии "вы не регестрировались в акции".Если сумма существенная то имхо имеет смысл добиться открытия заявки.

та нет, часть выплатили, а за 01 мая за 2 операции зажали. Сумма копеечная около 5-ти грн. Сын у меня студент, я его пытаюсь по-чуть-чуть учить банковскому делу. Он никак не мог понять, почему если написано, что в акции участвуют операции с 00:00 26,04 по 23:59 01,05 - то это всё считается не по выписке и дате операции, а по мифическому подтверждению торговцем факта этой операции. Я не вмешивалась, но когда сына переключили на профильного спеца, не выдержала и вставила пару фраз про клиринг и т.д.. Они очень озадачили товарища на той стороне, но он всё равно не сдался и начал ссылаться на талмуд и вообще нести всякий бред. Основной посыл был - скажите спасибо, что по этой акции вам хоть что-то выплатили. Поэтому о создании заявки речь вообще не шла. Было такое ощущение, что разговор об этом запрещён вобще, вплоть до расстрелаПятёрка не деньги, но сыну практика в общении с приватом