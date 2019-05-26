klug написав:Дійсно, таки знайшов виплату з абсолютно неадекватним описом і значно меншою сумою (навіть якщо вирахувати податки). З іншого боку, більшість витрат були саме 1-го числа і схоже, що за них гроші прийшли.
Ага, аналогично, зачисленая сумма непонятная. Если от ожидаемых 5% не вычитать налоги (19,5%), то 8% не хватает. Если же вычесть 19,5%, то на 14,3% дали больше. Короче, ребус Видать начисления делать поручили "склифасовскому"
Не знаю, що там у вас, але мене Прихват знову переграв:
3.2. Максимальна сума Подарунка Акції, що може бути нараховано протягом одного календарного дня, – 100 грн (сто гривень).
Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как
Ethereum написав:Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0%
Це Ви про Приват-вклад? А є поточний, щоб безготівкового поповнити без комісії та потім з нього теж без комісії поповнити Уні?
У Приваті можна відкрити звичайний поточний рахунок 2620, який немає нічого спільного із Приват-вкладом. Тарифи аналогічні тарифам для картки Уні - зарахування без комісії, зняття готівки - 1%, але для СЕПу немає ніяких обмежень і лімітів по сумах. Саме тому ці рахунки відкривають для оплати нерухомості і переказів "значних" сум (більше 150 тис. грн.), щоб не попадати на карткові ліміти та інші обмеження, повязані з картковими рахунками.
Открытие счета только в отделении? После открытия счет будет доступен в Приват24? Или переводы возможны только в отделении банка?
Кассандра написав:Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как
Это может ответ из серии "вы не регестрировались в акции". Если сумма существенная то имхо имеет смысл добиться открытия заявки.
EKO написав:Ага, аналогично, зачисленая сумма непонятная. Если от ожидаемых 5% не вычитать налоги (19,5%), то 8% не хватает. Если же вычесть 19,5%, то на 14,3% дали больше. Короче, ребус Видать начисления делать поручили "склифасовскому"
Мне выплатили не пять, а 4% минус налоги. Индивидуальный подход мабуть. )
protefiks1959 написав:П24 ще потрібний інструмент.
Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно!
Ну да, четырьмя ногами собака шастает в поисках товара по мусоркам в реальном пространстве, а пятой ногой залазит для покупок в интернет. Еще ни разу этой собаке не назвали другой карты для оплаты покупки, кроме приват Уни, ...ну, изредка приват КДВ
Низка еще фин грамотность населения.
Зато высоки удобность и покрытие Примата 24
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Кассандра написав:Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как
Это может ответ из серии "вы не регестрировались в акции". Если сумма существенная то имхо имеет смысл добиться открытия заявки.
та нет, часть выплатили, а за 01 мая за 2 операции зажали. Сумма копеечная около 5-ти грн. Сын у меня студент, я его пытаюсь по-чуть-чуть учить банковскому делу. Он никак не мог понять, почему если написано, что в акции участвуют операции с 00:00 26,04 по 23:59 01,05 - то это всё считается не по выписке и дате операции, а по мифическому подтверждению торговцем факта этой операции. Я не вмешивалась, но когда сына переключили на профильного спеца, не выдержала и вставила пару фраз про клиринг и т.д.. Они очень озадачили товарища на той стороне, но он всё равно не сдался и начал ссылаться на талмуд и вообще нести всякий бред. Основной посыл был - скажите спасибо, что по этой акции вам хоть что-то выплатили. Поэтому о создании заявки речь вообще не шла. Было такое ощущение, что разговор об этом запрещён вобще, вплоть до расстрела Пятёрка не деньги, но сыну практика в общении с приватом
у привата где-то с 23:45 "+ -" часто это как-бы другой день кто не верит может пополнить карту в терминале, или сделать оплату в инете например в 23:58 или быть последним кого обслужат в АТБ - такие суммы в основном уже не подейсвуют на правила кормления свинки или на погашение кредита.
а продуктовой акции кстати максимум выходит не 500 грн. чистыми, а 402,50 ... и не более 80 грн. 50 коп в день ... поборы знаете ли
Кассандра написав:Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить
....Молодой ишшо - так и провис 3 часа. Я, недавно, пытаясь прояснить ситуацию по рег.платежам, имея голд статус, вытерпел минут 15, потом стал орать и, млять, и ...прочеее! Суть конфликта: -звоню, тут же отвечают, выслушивают и переадресуют, музычка ( недолго, голд-статус , все- таки) , опять повторяется тоже самое, с вариациями: " несколько минут для верификации" - и ...переадресация, и так 5 раз...Крик " М-лять" как-то вот подействовал, как-то и ответили сразу и в точку , причина найдена мгновенно - рассыпался в благодарностях и в самокритике, и т.п.
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