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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8120812181228123>
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:40

ПриватБанк» на iForum-2019: Что такое панк-маркетинг (о продвижении банка в Twitter и Instagram)

https://ain.ua/2019/05/24/privatbank-na-iforum-2019/
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:35

  klug написав:
  EKO написав:
  klug написав:Дійсно, таки знайшов виплату з абсолютно неадекватним описом і значно меншою сумою (навіть якщо вирахувати податки). З іншого боку, більшість витрат були саме 1-го числа і схоже, що за них гроші прийшли.


Ага, аналогично, зачисленая сумма непонятная. Если от ожидаемых 5% не вычитать налоги (19,5%), то 8% не хватает. Если же вычесть 19,5%, то на 14,3% дали больше.
Короче, ребус :roll:
Видать начисления делать поручили "склифасовскому" :mrgreen:

Не знаю, що там у вас, але мене Прихват знову переграв:
3.2. Максимальна сума Подарунка Акції, що може бути нараховано протягом одного календарного дня, – 100 грн (сто гривень).

Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:27

  Sanio написав:
  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Є нормальний поточний. Поповнення в касі 0%
Це Ви про Приват-вклад? А є поточний, щоб безготівкового поповнити без комісії та потім з нього теж без комісії поповнити Уні?

У Приваті можна відкрити звичайний поточний рахунок 2620, який немає нічого спільного із Приват-вкладом. Тарифи аналогічні тарифам для картки Уні - зарахування без комісії, зняття готівки - 1%, але для СЕПу немає ніяких обмежень і лімітів по сумах. Саме тому ці рахунки відкривають для оплати нерухомості і переказів "значних" сум (більше 150 тис. грн.), щоб не попадати на карткові ліміти та інші обмеження, повязані з картковими рахунками.


Открытие счета только в отделении?
После открытия счет будет доступен в Приват24? Или переводы возможны только в отделении банка?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:55

Re: Приватбанк

Кассандра написав:Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как :?


Это может ответ из серии "вы не регестрировались в акции".
Если сумма существенная то имхо имеет смысл добиться открытия заявки.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:41

Re: Приватбанк

EKO написав:Ага, аналогично, зачисленая сумма непонятная. Если от ожидаемых 5% не вычитать налоги (19,5%), то 8% не хватает. Если же вычесть 19,5%, то на 14,3% дали больше.
Короче, ребус :roll:
Видать начисления делать поручили "склифасовскому" :mrgreen:


Мне выплатили не пять, а 4% минус налоги. Индивидуальный подход мабуть. )
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:55

  Vorlon написав:
  protefiks1959 написав:П24 ще потрібний інструмент.

Вне всяких сомнений, ну как собаке пятая нога примерно! :mrgreen:
Ну да, четырьмя ногами собака шастает в поисках товара по мусоркам в реальном пространстве, а пятой ногой залазит для покупок в интернет. Еще ни разу этой собаке не назвали другой карты для оплаты покупки, кроме приват Уни, ...ну, изредка приват КДВ :mrgreen:

Низка еще фин грамотность населения.
Зато высоки удобность и покрытие Примата 24
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:25

  Aps написав:
Кассандра написав:Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить почему на часть покупок за 1 мая не выплачен кб. Причина банальна - не все операции были подтверждены торговцем 1 мая. На аргумент, что согласно п. 2.2 основным критерием начисления кэшбека есть-таки дата операции - сказали фиг вам - это дата подтверждения операции торговцем. Перерасчёта не будет Во-как :?


Это может ответ из серии "вы не регестрировались в акции".
Если сумма существенная то имхо имеет смысл добиться открытия заявки.

та нет, часть выплатили, а за 01 мая за 2 операции зажали. Сумма копеечная около 5-ти грн. Сын у меня студент, я его пытаюсь по-чуть-чуть учить банковскому делу. Он никак не мог понять, почему если написано, что в акции участвуют операции с 00:00 26,04 по 23:59 01,05 - то это всё считается не по выписке и дате операции, а по мифическому подтверждению торговцем факта этой операции. Я не вмешивалась, но когда сына переключили на профильного спеца, не выдержала и вставила пару фраз про клиринг и т.д.. Они очень озадачили товарища на той стороне, но он всё равно не сдался и начал ссылаться на талмуд и вообще нести всякий бред. Основной посыл был - скажите спасибо, что по этой акции вам хоть что-то выплатили. Поэтому о создании заявки речь вообще не шла. Было такое ощущение, что разговор об этом запрещён вобще, вплоть до расстрела :) Пятёрка не деньги, но сыну практика в общении с приватом :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:37

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:00:00 26,04 по 23:59 01,05


у привата где-то с 23:45 "+ -" часто это как-бы другой день
кто не верит может пополнить карту в терминале, или сделать оплату в инете например в 23:58 или быть последним кого обслужат в АТБ - такие суммы в основном уже не подейсвуют на правила кормления свинки или на погашение кредита.

а продуктовой акции кстати максимум выходит не 500 грн. чистыми, а 402,50 ... и не более 80 грн. 50 коп в день ;) ... поборы знаете ли
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:48

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:Сын 3 часа провисел в чате, пытаясь выяснить
....Молодой ишшо - так и провис 3 часа. :mrgreen:
Я, недавно, пытаясь прояснить ситуацию по рег.платежам, имея голд статус, вытерпел минут 15, потом стал орать и, млять, и ...прочеее!
Суть конфликта:
-звоню, тут же отвечают, выслушивают и переадресуют, музычка ( недолго, голд-статус , все- таки) , опять повторяется тоже самое, с вариациями: " несколько минут для верификации" - и ...переадресация, и так 5 раз...Крик " М-лять" как-то вот подействовал, как-то и ответили сразу и в точку , причина найдена мгновенно - рассыпался в благодарностях и в самокритике, и т.п.
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 00:52

Re: Приватбанк

  protefiks1959 написав:Я, недавно, пытаясь прояснить ситуацию по рег.платежам, имея голд статус, вытерпел минут 15, потом стал орать и, млять, и ...


Я в этот раз даже и не стал выяснять их схематоз расчета...

Как то однажды, когда "пан мав час і натхнення", :mrgreen: озадачил поддержку банка-конкурента привата, по овердрафту, которого быть на депокарте никак не могло, а он взял и нарисовался. Сумма была "аж" на 54 коп. :oops:
Я их тогда так прогрузил из принципа, что они понаходили даже те копейки о которых я и не догадывался, за целый год. :mrgreen:

Волшебный пендель иногда творит чудеса 8)
EKO
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