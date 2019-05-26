Flamingo написав:
Чтобы судить о чем-то да и думать вообще - мало просто иметь голову. Нужно ещё иметь и доступ к ДОСТОВЕРНОЙ информации. Судя по тому как вы безаппеляционно заявляет "государство Украина было неправым" я вижу что доступа к такой информации у вас не было.
ONE~ wig, которого вы осуждали, вообще исключил влияние вопроса чьей-то вины за скобки , указав единственным аргументом кешбек. А вы сами тоже не привели никакого акцента о чьей-либо вине, значит вопрос идет без участия оного.
TWO~ Я написал "если". Если для вас "если" является "безапеляционным" утверждением то видимо про словосочетания "так как", "потому что" и "вследствие" были выпилены из учебной программы.
Я писал условное предложение Это Истина? Если... (средний класс информатики).