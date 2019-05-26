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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8120812181228123 Додано: Пон 27 тра, 2019 01:37

Flamingo написав: Slx написав: Flamingo написав: Другими словами из-за какой-то копеечной не выплаты кэшбека вы не на стороне государства Украина,... - весьма патриотично;) Другими словами из-за какой-то копеечной не выплаты кэшбека вы не на стороне государства Украина,... - весьма патриотично;)

Если государство Украина было неправым, то как вообще можно быть на его стороне в этом конкретном вопросе? Или вы не головой, а паспортом думаете? Если государство Украина было неправым, то как вообще можно быть на его стороне в этом конкретном вопросе? Или вы не головой, а паспортом думаете?

Чтобы судить о чем-то да и думать вообще - мало просто иметь голову. Нужно ещё иметь и доступ к ДОСТОВЕРНОЙ информации. Судя по тому как вы безаппеляционно заявляет "государство Украина было неправым" я вижу что доступа к такой информации у вас не было. Чтобы судить о чем-то да и думать вообще - мало просто иметь голову. Нужно ещё иметь и доступ к ДОСТОВЕРНОЙ информации. Судя по тому как вы безаппеляционно заявляет "государство Украина было неправым" я вижу что доступа к такой информации у вас не было.

ONE~ вы сами тоже не привели никакого акцента о чьей-либо вине, значит вопрос идет без участия оного.

TWO~ Я написал "если". Если для вас "если" является "безапеляционным" утверждением то видимо про словосочетания "так как", "потому что" и "вследствие" были выпилены из учебной программы.

Я писал условное предложение Это Истина? Если... (средний класс информатики). Я был уверен, что Великодняя акция упоминала размер кешбека с уже выплаченным налогом... wig , которого вы осуждали, вообще исключил влияние вопроса чьей-то вины за скобки , указав единственным аргументом кешбек. Атоже не привели никакого акцента о чьей-либо вине, значит вопрос идет без участия оного.Я написал "". Если для вас "если" является "" утверждением то видимо про словосочетания "так как", "потому что" и "вследствие" были выпилены из учебной программы.Я писал условное предложение Это Истина? Если... (средний класс информатики). Slx Повідомлень: 45 З нами з: 23.07.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 06:37 clientage написав: Искатель написав: Искатель написав: Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.

Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!



А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?! Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!



И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...

Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?

Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет? И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?

А этот ответ не подошёл?

viewtopic.php?p=4669354#p4669354

Для шары выбирайте меню Усі послуги/Переказ між своїми рахунками... там есть список всех подвязаных карт А этот ответ не подошёл?Для шары выбирайте меню Усі послуги/Переказ між своїми рахунками... там есть список всех подвязаных карт

Еще раз тысяча извинений! Реально не заметил, прошу прощения.

Спасибо огромное, проверил с подвязанной пополнение на Универсалку - просвистело действительно без комисии.

Это меняет дело! Берем в работу! Еще раз тысяча извинений! Реально не заметил, прошу прощения.Спасибо огромное, проверил с подвязанной пополнение на Универсалку - просвистело действительно без комисии.Это меняет дело! Берем в работу! Искатель Повідомлень: 2742 З нами з: 22.02.16 Подякував: 408 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8120812181228123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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