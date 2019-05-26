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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8120812181228123
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 01:37

Я был уверен, что Великодняя акция упоминала размер кешбека с уже выплаченным налогом...
  Flamingo написав:
  Slx написав:
  Flamingo написав:Другими словами из-за какой-то копеечной не выплаты кэшбека вы не на стороне государства Украина,... - весьма патриотично;)

Если государство Украина было неправым, то как вообще можно быть на его стороне в этом конкретном вопросе? Или вы не головой, а паспортом думаете?

Чтобы судить о чем-то да и думать вообще - мало просто иметь голову. Нужно ещё иметь и доступ к ДОСТОВЕРНОЙ информации. Судя по тому как вы безаппеляционно заявляет "государство Украина было неправым" я вижу что доступа к такой информации у вас не было.

ONE~ wig, которого вы осуждали, вообще исключил влияние вопроса чьей-то вины за скобки , указав единственным аргументом кешбек. А вы сами тоже не привели никакого акцента о чьей-либо вине, значит вопрос идет без участия оного.
TWO~ Я написал "если". Если для вас "если" является "безапеляционным" утверждением то видимо про словосочетания "так как", "потому что" и "вследствие" были выпилены из учебной программы.
Я писал условное предложение Это Истина? Если... (средний класс информатики).
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 06:37

  clientage написав:
  Искатель написав:
  Искатель написав:Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани.
Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!

А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!


И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения...
Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями?
Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?

А этот ответ не подошёл?
viewtopic.php?p=4669354#p4669354
Для шары выбирайте меню Усі послуги/Переказ між своїми рахунками... там есть список всех подвязаных карт

Еще раз тысяча извинений! Реально не заметил, прошу прощения.
Спасибо огромное, проверил с подвязанной пополнение на Универсалку - просвистело действительно без комисии.
Это меняет дело! Берем в работу! :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:01

  Slx написав:ONE~ wig, которого вы осуждали, вообще исключил влияние вопроса чьей-то вины за скобки , указав единственным аргументом кешбек. А вы сами тоже не привели никакого акцента о чьей-либо вине, значит вопрос идет без участия оного.
TWO~ Я написал "если". Если для вас "если" является "безапеляционным" утверждением то видимо про словосочетания "так как", "потому что" и "вследствие" были выпилены из учебной программы.
Я писал условное предложение Это Истина? Если... (средний класс информатики).

Другими словами смысл вашего поста бы "ляпнуть щось аби було". Так бы и написали. И не надо было бы в итоге городить все эти "если"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:21

В веб-п24 пропали все шаблоны.
У всех ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:43

  mustbe написав:В веб-п24 пропали все шаблоны.
У всех ?
Только что оттуда, все шаблоны на месте.
Intento
 
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