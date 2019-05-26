Я был уверен, что Великодняя акция упоминала размер кешбека с уже выплаченным налогом...
Flamingo написав:
Slx написав:
Flamingo написав:Другими словами из-за какой-то копеечной не выплаты кэшбека вы не на стороне государства Украина,... - весьма патриотично;)
Если государство Украина было неправым, то как вообще можно быть на его стороне в этом конкретном вопросе? Или вы не головой, а паспортом думаете?
Чтобы судить о чем-то да и думать вообще - мало просто иметь голову. Нужно ещё иметь и доступ к ДОСТОВЕРНОЙ информации. Судя по тому как вы безаппеляционно заявляет "государство Украина было неправым" я вижу что доступа к такой информации у вас не было.
ONE~wig, которого вы осуждали, вообще исключил влияние вопроса чьей-то вины за скобки , указав единственным аргументом кешбек. А вы сами тоже не привели никакого акцента о чьей-либо вине, значит вопрос идет без участия оного. TWO~ Я написал "если". Если для вас "если" является "безапеляционным" утверждением то видимо про словосочетания "так как", "потому что" и "вследствие" были выпилены из учебной программы. Я писал условное предложение Это Истина? Если... (средний класс информатики).
Искатель написав:Для интереса привязал в Приват24 карту "другого банка" (скажем так). Думал, что таким образом можно пополнять из того банка на Приват, т.е. обойтись без Сендмани. Оказалось, ничего подобного! За такое берется комиссия!
А зачем вообще тогда привязывать карты других банков, какой в этом смысл? Спросил, можно ли платить коммуналку, сказали: "Да, можно! Но 2,75% комиссия". Они что, вообще с головой не дружат, такое предлагать?!
И все-таки никто ничего на этот вопрос не ответил, хоть прошла неделя. Или может, я не увидел, покорнейше прошу прощения... Зачем эта фишка, если там все обложено комиссиями? Вообще, ее хоть кто-то использовал или нет?
А этот ответ не подошёл? viewtopic.php?p=4669354#p4669354 Для шары выбирайте меню Усі послуги/Переказ між своїми рахунками... там есть список всех подвязаных карт
Еще раз тысяча извинений! Реально не заметил, прошу прощения. Спасибо огромное, проверил с подвязанной пополнение на Универсалку - просвистело действительно без комисии. Это меняет дело! Берем в работу!
Slx написав:ONE~wig, которого вы осуждали, вообще исключил влияние вопроса чьей-то вины за скобки , указав единственным аргументом кешбек. А вы сами тоже не привели никакого акцента о чьей-либо вине, значит вопрос идет без участия оного. TWO~ Я написал "если". Если для вас "если" является "безапеляционным" утверждением то видимо про словосочетания "так как", "потому что" и "вследствие" были выпилены из учебной программы. Я писал условное предложение Это Истина? Если... (средний класс информатики).
Другими словами смысл вашего поста бы "ляпнуть щось аби було". Так бы и написали. И не надо было бы в итоге городить все эти "если"
Alex2007 написав:... Хорошим и главное удобным для меня лично был банк. И дело тут не в процентах.
А сейчас нужно метаться по городу по отделениям других банков, у которых как правило куча заморочек.
Например, сегодня прихожу в центр.отделение одного популярного крупного регионального банка открыть новый депозит. "Не-не, мы не можем принять ваш депо, касса работает до пол-четвертого (каждый будний день причем)". Теперь в понедельник нужно будет тратить часа два ... Может быть, если не передумаю...
Давно уже появились онлайн депозиты. Зачем носить сумки с налом?
Ну в крайней ситуации во-первых валюта, а во-вторых онлайн депозит там (в другом банке) не откроешь. Просто, я в целом говорю: то карту нужно в одном банке открыть/поменять, то валюту снять из другого/положить в третий банк. И уходит по чуть-чуть времени немало.
Помню из недавнего в Пумбе сидел 1,5-2 часа чтоб карту заменить пока они там еле чухались.