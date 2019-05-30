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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8128812981308131>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 08:53

  clientage написав:
  Кассандра написав:Коллеги, не могу войти в П24 - это только у меня сложности?

У меня тож не фурычит :(


и у меня не работает П24

что настораживает - сначала страница загружается ОК, а потом "нет связи с сервером" уже после ввода пароля :?

было у кого такое?
katso
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 10:28

  katso написав:
  clientage написав:
  Кассандра написав:Коллеги, не могу войти в П24 - это только у меня сложности?

У меня тож не фурычит :(


и у меня не работает П24

что настораживает - сначала страница загружается ОК, а потом "нет связи с сервером" уже после ввода пароля :?

было у кого такое?
кацо-куки чистить,замироточит
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 10:55

  greenozon написав:andreyiskra
якщо покажете в Євроупі 500ку в магаизні вас приймуть за наркоділера чи супер олігарха :)


Не печатают, но ранее выпущенные являются легальным платежным средством без органичения какого либо срока.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:42

  greenozon написав:andreyiskra
якщо покажете в Євроупі 500ку в магаизні вас приймуть за наркоділера чи супер олігарха :)

Если в булочной или сувенирной лавке, то скорее всего да, а в супермаркетах или бутиках пох.
Но и в наших булочных и кафешках фиг рассчитаешься 500 грн купюрой :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:48

  Stringer написав:
  greenozon написав:andreyiskra
якщо покажете в Євроупі 500ку в магаизні вас приймуть за наркоділера чи супер олігарха :)

Если в булочной или сувенирной лавке, то скорее всего да, а в супермаркетах или бутиках пох.
Но и в наших булочных и кафешках фиг рассчитаешься 500 грн купюрой :mrgreen:

Покупал авто пару лет назад и 500-кам немец даже обрадовался - бумаги меньше считать.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 14:05

Re: Приватбанк

  ol_zy написав:Какова процедура сдачи карты банку? Как доказать потом, что сдал? Все что банк делает - это режет при тебе карту и кидает в мус. корзину - никаких док-тов о факте сдачи не выдает.

Никакая, никто этого особо и не требует. Однако формально прописано, что карта принадлежит банку, а клиент является лишь ее держателем. Даже если сдадите карту, на Вас все равно потом долг (минус) по ней повесят. Это игла, с которой нельзя слезть,особенно у нас.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 14:17

  newbie написав:
  ol_zy написав:Какова процедура сдачи карты банку? Как доказать потом, что сдал? Все что банк делает - это режет при тебе карту и кидает в мус. корзину - никаких док-тов о факте сдачи не выдает.

Никакая, никто этого особо и не требует. Однако формально прописано, что карта принадлежит банку, а клиент является лишь ее держателем. Даже если сдадите карту, на Вас все равно потом долг (минус) по ней повесят. Это игла, с которой нельзя слезть,особенно у нас.

Ну нуна картсчет закрыть. У Привата это проблематично :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 14:45

Re: Приватбанк

друзья, а покупка валют в П24 - один раз в день?
"Операції між валютними картками/рахунками можуть виконуватися тільки один раз на добу."
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 14:46

Re: Приватбанк

  clientage написав:Ну нуна картсчет закрыть. У Привата это проблематично

Возможно. Учитывая, что у них их как бы и нет. Они о них клиентам не говорят. Только самым дотошным.

При мне менеджер делала круглые глаза, типа: "А что это такое и зачем это нужно? Мы о них ничего не знаем, они нужны только бухгалтерии".

Соответственно, у клиентов нет надлежащих возможностей контролировать их (управлять или распоряжаться ими).
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:18

Re: Приватбанк

Подскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас судебные споры по национализации Привата? Стоит ли доверять банку грн депо на 3 месяца в сумме, превышающей ФГВФЛ?
Alexanderman
 
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