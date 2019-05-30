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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2019 08:53
clientage написав: Кассандра написав:
Коллеги, не могу войти в П24 - это только у меня сложности?
У меня тож не фурычит
и у меня не работает П24
что настораживает - сначала страница загружается ОК, а потом "нет связи с сервером" уже после ввода пароля
было у кого такое?
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katso
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Додано: Чет 30 тра, 2019 10:28
katso написав: clientage написав: Кассандра написав:
Коллеги, не могу войти в П24 - это только у меня сложности?
У меня тож не фурычит
и у меня не работает П24
что настораживает - сначала страница загружается ОК, а потом "нет связи с сервером" уже после ввода пароля
было у кого такое?
кацо-куки чистить,замироточит
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Додано: Чет 30 тра, 2019 10:55
greenozon написав:andreyiskra
якщо покажете в Євроупі 500ку в магаизні вас приймуть за наркоділера чи супер олігарха
Не печатают, но ранее выпущенные являются легальным платежным средством без органичения какого либо срока.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 11:42
greenozon написав:andreyiskra
якщо покажете в Євроупі 500ку в магаизні вас приймуть за наркоділера чи супер олігарха
Если в булочной или сувенирной лавке, то скорее всего да, а в супермаркетах или бутиках пох.
Но и в наших булочных и кафешках фиг рассчитаешься 500 грн купюрой
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Додано: Чет 30 тра, 2019 11:48
Stringer написав: greenozon написав:andreyiskra
якщо покажете в Євроупі 500ку в магаизні вас приймуть за наркоділера чи супер олігарха
Если в булочной или сувенирной лавке, то скорее всего да, а в супермаркетах или бутиках пох.
Но и в наших булочных и кафешках фиг рассчитаешься 500 грн купюрой
Покупал авто пару лет назад и 500-кам немец даже обрадовался - бумаги меньше считать.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 14:05
ol_zy написав:
Какова процедура сдачи карты банку? Как доказать потом, что сдал? Все что банк делает - это режет при тебе карту и кидает в мус. корзину - никаких док-тов о факте сдачи не выдает.
Никакая, никто этого особо и не требует. Однако формально прописано, что карта принадлежит банку, а клиент является лишь ее держателем. Даже если сдадите карту, на Вас все равно потом долг (минус) по ней повесят. Это игла, с которой нельзя слезть,особенно у нас.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 14:17
newbie написав: ol_zy написав:
Какова процедура сдачи карты банку? Как доказать потом, что сдал? Все что банк делает - это режет при тебе карту и кидает в мус. корзину - никаких док-тов о факте сдачи не выдает.
Никакая, никто этого особо и не требует. Однако формально прописано, что карта принадлежит банку, а клиент является лишь ее держателем. Даже если сдадите карту, на Вас все равно потом долг (минус) по ней повесят. Это игла, с которой нельзя слезть,особенно у нас.
Ну нуна картсчет закрыть. У Привата это проблематично
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 30 тра, 2019 14:45
друзья, а покупка валют в П24 - один раз в день?
"Операції між валютними картками/рахунками можуть виконуватися тільки один раз на добу."
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Додано: Чет 30 тра, 2019 14:46
clientage написав:
Ну нуна картсчет закрыть. У Привата это проблематично
Возможно. Учитывая, что у них их как бы и нет. Они о них клиентам не говорят. Только самым дотошным.
При мне менеджер делала круглые глаза, типа: "А что это такое и зачем это нужно? Мы о них ничего не знаем, они нужны только бухгалтерии".
Соответственно, у клиентов нет надлежащих возможностей контролировать их (управлять или распоряжаться ими).
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newbie
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Додано: Чет 30 тра, 2019 21:18
Подскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас судебные споры по национализации Привата? Стоит ли доверять банку грн депо на 3 месяца в сумме, превышающей ФГВФЛ?
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