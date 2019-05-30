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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8128812981308131
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:40

  Alexanderman написав:Подскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас судебные споры по национализации Привата? Стоит ли доверять банку грн депо на 3 месяца в сумме, превышающей ФГВФЛ?

Вы зарплату сюда пристроить хотите? Иначе не вижу смысла вкладывать в Приват, тем более выше фонда.
Куча банков с более выгодными предложениями.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 23:05

Фантом не, ну после последнего повышения ставок приват с 3-х месячным вкладом под 16,5% сейчас довольно неплохо смотрится, как по мне :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 23:13

  Alexanderman написав:Подскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас судебные споры по национализации Привата? Стоит ли доверять банку грн депо на 3 месяца в сумме, превышающей ФГВФЛ?

Нерационально по нескольким причинам, независимо от банка.
1. Валютные риски заставляют держать только оперативную гривну, а основной капитал в стабильных активах.
2. Риск потери негарантированной части.
По базовому сценарию, приват готовят к цивилизованной приватизации, а не к реституции. Суды элемент шантажа и информационного сопровождения избирательной кампании. Но поскольку все равно "ніхто не знає майбутнього" (тм) Квестор, зачем брать на себя ничем не оправданный риск.
3. Нет смысла держать в привате на депозитном счету со ставкой, под которую можно гусарить на текущем.
Bosstone
 
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  #<1 ... 8128812981308131
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