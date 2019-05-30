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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8129813081318132>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:40

  Alexanderman написав:Подскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас судебные споры по национализации Привата? Стоит ли доверять банку грн депо на 3 месяца в сумме, превышающей ФГВФЛ?

Вы зарплату сюда пристроить хотите? Иначе не вижу смысла вкладывать в Приват, тем более выше фонда.
Куча банков с более выгодными предложениями.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 23:05

Фантом не, ну после последнего повышения ставок приват с 3-х месячным вкладом под 16,5% сейчас довольно неплохо смотрится, как по мне :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 23:13

  Alexanderman написав:Подскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас судебные споры по национализации Привата? Стоит ли доверять банку грн депо на 3 месяца в сумме, превышающей ФГВФЛ?

Нерационально по нескольким причинам, независимо от банка.
1. Валютные риски заставляют держать только оперативную гривну, а основной капитал в стабильных активах.
2. Риск потери негарантированной части.
По базовому сценарию, приват готовят к цивилизованной приватизации, а не к реституции. Суды элемент шантажа и информационного сопровождения избирательной кампании. Но поскольку все равно "ніхто не знає майбутнього" (тм) Квестор, зачем брать на себя ничем не оправданный риск.
3. Нет смысла держать в привате на депозитном счету со ставкой, под которую можно гусарить на текущем.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 05:24

  Кассандра написав:Фантом не, ну после последнего повышения ставок приват с 3-х месячным вкладом под 16,5% сейчас довольно неплохо смотрится, как по мне :roll:
а при сумме +250 т.грн ещё 1% сверху. Итого 17.5% что есть почти лидером на рынке...под 18 с ежемесячной наверно не найдете в пристойных
diplomnet
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 06:08

  Intento написав:
  mustbe написав:В веб-п24 пропали все шаблоны.
У всех ?
Только что оттуда, все шаблоны на месте.

Я имел в виду: пропали все шаблоны в меню Все Услуги - Платежи - По шаблону
Востаннє редагувалось mustbe в П'ят 31 тра, 2019 06:16, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 06:09

  diplomnet написав:
  Кассандра написав:Фантом не, ну после последнего повышения ставок приват с 3-х месячным вкладом под 16,5% сейчас довольно неплохо смотрится, как по мне :roll:
а при сумме +250 т.грн ещё 1% сверху. Итого 17.5% что есть почти лидером на рынке...под 18 с ежемесячной наверно не найдете в пристойных

На такий строк можна і в менші банки зайти, але розділити суму між кількома, щоб лишитися в межах ФГВ, і ставка буде кокурентною. ІМХО, звісно.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:18

Сбои в терминале самообсуживания...

Вчера днем пополнял приват вклад через терминал -деньги терминал взял ,а потом на экране сообщение обратится по номеру 3700 и деньги не зачислились.
Второй раз вечером уже в другом терминале в отделении банка-тоже самое.
На гарячей линии никаких проблем с картой не видят. Уже пополнять боюсь.
По первому случаю деньги на карту вернули,а по второму нет.
green
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:21

Сбои в терминале самообсуживания...

Вчера днем пополнял приват вклад через терминал,авторизировался КДВ, деньги терминал взял ,а потом на экране сообщение обратится по номеру 3700 и деньги не зачислились.
Второй раз вечером уже в другом терминале в отделении банка-тоже самое.
На гарячей линии никаких проблем с картой не видят. Уже пополнять боюсь.
По первому случаю деньги на карту вернули,а по второму нет,т.к. они должны провести инкассацию,пересчитать,провести расследование и потом примут решение , срок до 7 дней.
Почему я,как клиент банка,должен столько ждать ?
И это при том ,как сказали на гор.линии, они видят по программе что я действительно внес эту сумму и она не была зачислена на приват вклад из за сбоя.
Востаннє редагувалось green в П'ят 31 тра, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
green
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:35

  green написав:Вчера днем пополнял приват вклад через терминал,авторизировался КДВ, деньги терминал взял ,а потом на экране сообщение обратится по номеру 3700 и деньги не зачислились.
Второй раз вечером уже в другом терминале в отделении банка-тоже самое.
На гарячей линии никаких проблем с картой не видят. Уже пополнять боюсь.
По первому случаю деньги на карту вернули,а по второму нет.

Такое обычно происходит при пополнении карт других банков на сумму более 15000 грн. в сутки. Через сутки все разблокируется. Вы пополняли карту какого банка и на какую сумму?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:40

Flamingo пополнял приват вклад, карта приват банка (карта для выплат), пополнял в отделении привата, сумма 3400 грн.
green
 
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