Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:21

Вчера днем пополнял приват вклад через терминал,авторизировался КДВ, деньги терминал взял ,а потом на экране сообщение обратится по номеру 3700 и деньги не зачислились.

Второй раз вечером уже в другом терминале в отделении банка-тоже самое.

На гарячей линии никаких проблем с картой не видят. Уже пополнять боюсь.

По первому случаю деньги на карту вернули,а по второму нет,т.к. они должны провести инкассацию,пересчитать,провести расследование и потом примут решение , срок до 7 дней.

Почему я,как клиент банка,должен столько ждать ?

И это при том ,как сказали на гор.линии, они видят по программе что я действительно внес эту сумму и она не была зачислена на приват вклад из за сбоя.