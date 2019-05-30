Вы зарплату сюда пристроить хотите? Иначе не вижу смысла вкладывать в Приват, тем более выше фонда.
Куча банков с более выгодными предложениями.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:40
Вы зарплату сюда пристроить хотите? Иначе не вижу смысла вкладывать в Приват, тем более выше фонда.
Куча банков с более выгодными предложениями.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 30 тра, 2019 23:05
Фантом не, ну после последнего повышения ставок приват с 3-х месячным вкладом под 16,5% сейчас довольно неплохо смотрится, как по мне
Додано: Чет 30 тра, 2019 23:13
Нерационально по нескольким причинам, независимо от банка.
1. Валютные риски заставляют держать только оперативную гривну, а основной капитал в стабильных активах.
2. Риск потери негарантированной части.
По базовому сценарию, приват готовят к цивилизованной приватизации, а не к реституции. Суды элемент шантажа и информационного сопровождения избирательной кампании. Но поскольку все равно "ніхто не знає майбутнього" (тм) Квестор, зачем брать на себя ничем не оправданный риск.
3. Нет смысла держать в привате на депозитном счету со ставкой, под которую можно гусарить на текущем.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 05:24
Додано: П'ят 31 тра, 2019 06:08
Я имел в виду: пропали все шаблоны в меню Все Услуги - Платежи - По шаблону
Востаннє редагувалось mustbe в П'ят 31 тра, 2019 06:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 06:09
На такий строк можна і в менші банки зайти, але розділити суму між кількома, щоб лишитися в межах ФГВ, і ставка буде кокурентною. ІМХО, звісно.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:18
Сбои в терминале самообсуживания...
Вчера днем пополнял приват вклад через терминал -деньги терминал взял ,а потом на экране сообщение обратится по номеру 3700 и деньги не зачислились.
Второй раз вечером уже в другом терминале в отделении банка-тоже самое.
На гарячей линии никаких проблем с картой не видят. Уже пополнять боюсь.
По первому случаю деньги на карту вернули,а по второму нет.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:21
Сбои в терминале самообсуживания...
Вчера днем пополнял приват вклад через терминал,авторизировался КДВ, деньги терминал взял ,а потом на экране сообщение обратится по номеру 3700 и деньги не зачислились.
Второй раз вечером уже в другом терминале в отделении банка-тоже самое.
На гарячей линии никаких проблем с картой не видят. Уже пополнять боюсь.
По первому случаю деньги на карту вернули,а по второму нет,т.к. они должны провести инкассацию,пересчитать,провести расследование и потом примут решение , срок до 7 дней.
Почему я,как клиент банка,должен столько ждать ?
И это при том ,как сказали на гор.линии, они видят по программе что я действительно внес эту сумму и она не была зачислена на приват вклад из за сбоя.
Востаннє редагувалось green в П'ят 31 тра, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:35
Такое обычно происходит при пополнении карт других банков на сумму более 15000 грн. в сутки. Через сутки все разблокируется. Вы пополняли карту какого банка и на какую сумму?
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:40
Flamingo пополнял приват вклад, карта приват банка (карта для выплат), пополнял в отделении привата, сумма 3400 грн.
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