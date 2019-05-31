а если срок депо 1 месяц, дает ли П24 в последний день изменить инет-карту на КДВ? или надо на 3 месяца открывать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:07
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:17
Теоретично мало б все працювати поповнення депозиту без картки в терміналі по qr-cod,в кошику висить сума депозиту. Але по факту неможливо,техпідтримка видумує все походу,заявку не хочуть складати Може в приваті зробимо заявки в техпідтримці на поповнення депозиту без картки?
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