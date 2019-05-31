Приватбанк
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:07
Фантом написав: keep написав:
а когда можно изменить карту для возврата депо с интернет-карты на карту для выплат? вроде раньше было после 46 дней депозита?
За месяц до окончания депо.
а если срок депо 1 месяц, дает ли П24 в последний день изменить инет-карту на КДВ? или надо на 3 месяца открывать?
keep
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:17
Flamingo написав: chipmunk написав:
В Приват-терміналі можна поповнити свій приват-вклад без карти? І якщо можна, то чи є комісія?
Нельзя - ведь доступ к счетам как раз после идентификации по карте и открывается. Иначе так пополняли бы все друг другу минуя карты, а владелец потом только нал бы забирал :)
Теоретично мало б все працювати поповнення депозиту без картки в терміналі по qr-cod,в кошику висить сума депозиту. Але по факту неможливо,техпідтримка видумує все походу,заявку не хочуть складати Може в приваті зробимо заявки в техпідтримці на поповнення депозиту без картки?
tarasum
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:00
keep написав: Фантом написав: keep написав:
а когда можно изменить карту для возврата депо с интернет-карты на карту для выплат? вроде раньше было после 46 дней депозита?
За месяц до окончания депо.
а если срок депо 1 месяц, дает ли П24 в последний день изменить инет-карту на КДВ? или надо на 3 месяца открывать?
Лично я не пробовал. Всегда месячные депозиты открывал с выплатой на КДВ.
По идее, должно давать менять карту на второй день после открытия месячного депозита.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:15
vkladchiik
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:37
vkladchiik, это могут сделать те, у кого есть счёт ценных бумаг.
https://privatbank.ua/ovdp
MASolomko
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