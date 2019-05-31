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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8130813181328133
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:07

  Фантом написав:
  keep написав:а когда можно изменить карту для возврата депо с интернет-карты на карту для выплат? вроде раньше было после 46 дней депозита?

За месяц до окончания депо.

а если срок депо 1 месяц, дает ли П24 в последний день изменить инет-карту на КДВ? или надо на 3 месяца открывать?
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:17

  Flamingo написав:
  chipmunk написав:В Приват-терміналі можна поповнити свій приват-вклад без карти? І якщо можна, то чи є комісія?

Нельзя - ведь доступ к счетам как раз после идентификации по карте и открывается. Иначе так пополняли бы все друг другу минуя карты, а владелец потом только нал бы забирал :)

Теоретично мало б все працювати поповнення депозиту без картки в терміналі по qr-cod,в кошику висить сума депозиту. Але по факту неможливо,техпідтримка видумує все походу,заявку не хочуть складати Може в приваті зробимо заявки в техпідтримці на поповнення депозиту без картки?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:00

  keep написав:
  Фантом написав:
  keep написав:а когда можно изменить карту для возврата депо с интернет-карты на карту для выплат? вроде раньше было после 46 дней депозита?

За месяц до окончания депо.

а если срок депо 1 месяц, дает ли П24 в последний день изменить инет-карту на КДВ? или надо на 3 месяца открывать?

Лично я не пробовал. Всегда месячные депозиты открывал с выплатой на КДВ.
По идее, должно давать менять карту на второй день после открытия месячного депозита.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:15

Re: Приватбанк

Так можно это делать в Приват24 или нет?? :shock:

https://finclub.net/news/ukraintsam-raz ... vat24.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:37

Re: Приватбанк

vkladchiik, это могут сделать те, у кого есть счёт ценных бумаг.
https://privatbank.ua/ovdp
MASolomko
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  #<1 ... 8130813181328133
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