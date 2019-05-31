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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 15:25
Благодарю за ответы.
Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт).
А если открыть валютную интернет-карту (я так понимаю, что она будет в тарифе Уни), то можно будет её пополнять налом через терминал, а уже дальше без комиссии - на депо/приватвклад?
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 01 чер, 2019 15:38
dr_morgenstern написав:А если открыть валютную интернет-карту (я так понимаю, что она будет в тарифе Уни), то можно будет её пополнять налом через терминал, а уже дальше без комиссии - на депо/приватвклад?
Депо да, Приватвклад 1%
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Додано: Суб 01 чер, 2019 15:39
dr_morgenstern написав:
Благодарю за ответы.
Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт).
А если открыть валютную интернет-карту (я так понимаю, что она будет в тарифе Уни), то можно будет её пополнять налом через терминал, а уже дальше без комиссии - на депо/приватвклад?
Нет, так это не работает - с уни на приват вклад комиссия, без комисси только на депо
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Додано: Суб 01 чер, 2019 17:23
dr_morgenstern написав:
Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт).
В Вашем случае это действительно лучший вариант. Но карты Вам по любому понадобятся - хотя бы одна. Иначе у Вас приват вклад без карты в соответствующей валюте скорее всего не откроется. Да и снятие с приват-вклада удачнее всего на кдв.
Но только если можно объясните какая такая сакральная необходимость может быть в том чтобы в приват валюту закидывать на месяц
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