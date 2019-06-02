Благодарю за ответы. Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт). А если открыть валютную интернет-карту (я так понимаю, что она будет в тарифе Уни), то можно будет её пополнять налом через терминал, а уже дальше без комиссии - на депо/приватвклад?
dr_morgenstern написав:А если открыть валютную интернет-карту (я так понимаю, что она будет в тарифе Уни), то можно будет её пополнять налом через терминал, а уже дальше без комиссии - на депо/приватвклад?
dr_morgenstern написав:Благодарю за ответы. Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт). А если открыть валютную интернет-карту (я так понимаю, что она будет в тарифе Уни), то можно будет её пополнять налом через терминал, а уже дальше без комиссии - на депо/приватвклад?
Нет, так это не работает - с уни на приват вклад комиссия, без комисси только на депо
dr_morgenstern написав:Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт).
В Вашем случае это действительно лучший вариант. Но карты Вам по любому понадобятся - хотя бы одна. Иначе у Вас приват вклад без карты в соответствующей валюте скорее всего не откроется. Да и снятие с приват-вклада удачнее всего на кдв. Но только если можно объясните какая такая сакральная необходимость может быть в том чтобы в приват валюту закидывать на месяц
dr_morgenstern написав:Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт).
В Вашем случае это действительно лучший вариант. Но карты Вам по любому понадобятся - хотя бы одна. Иначе у Вас приват вклад без карты в соответствующей валюте скорее всего не откроется. Да и снятие с приват-вклада удачнее всего на кдв. Но только если можно объясните какая такая сакральная необходимость может быть в том чтобы в приват валюту закидывать на месяц
Flamingo написав:В Вашем случае это действительно лучший вариант. Но карты Вам по любому понадобятся - хотя бы одна. Иначе у Вас приват вклад без карты в соответствующей валюте скорее всего не откроется. Да и снятие с приват-вклада удачнее всего на кдв.
А вот это интересно, проверю. Тоже пришёл к выводу, что с КДВ должно быть всё-таки удобнее. UPD Проверил, даёт открыть Приватвклад при отсутствии валютных карт, можно выбрать вход - наличными, проценты - получать в кассе.