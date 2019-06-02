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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8132813381348135>
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 15:25

Re: Приватбанк

Благодарю за ответы.
Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт).
А если открыть валютную интернет-карту (я так понимаю, что она будет в тарифе Уни), то можно будет её пополнять налом через терминал, а уже дальше без комиссии - на депо/приватвклад?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 15:38

Re: Приватбанк

dr_morgenstern написав:А если открыть валютную интернет-карту (я так понимаю, что она будет в тарифе Уни), то можно будет её пополнять налом через терминал, а уже дальше без комиссии - на депо/приватвклад?


Депо да, Приватвклад 1%
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 15:39

  dr_morgenstern написав:Благодарю за ответы.
Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт).
А если открыть валютную интернет-карту (я так понимаю, что она будет в тарифе Уни), то можно будет её пополнять налом через терминал, а уже дальше без комиссии - на депо/приватвклад?

Нет, так это не работает - с уни на приват вклад комиссия, без комисси только на депо
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 17:23

Re: Приватбанк

  dr_morgenstern написав:Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт).

В Вашем случае это действительно лучший вариант. Но карты Вам по любому понадобятся - хотя бы одна. Иначе у Вас приват вклад без карты в соответствующей валюте скорее всего не откроется. Да и снятие с приват-вклада удачнее всего на кдв.
Но только если можно объясните какая такая сакральная необходимость может быть в том чтобы в приват валюту закидывать на месяц
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:11

  Flamingo написав:
  dr_morgenstern написав:Вариант с приватвкладом кажется более интересным (можно обойтись вообще без валютных карт).

В Вашем случае это действительно лучший вариант. Но карты Вам по любому понадобятся - хотя бы одна. Иначе у Вас приват вклад без карты в соответствующей валюте скорее всего не откроется. Да и снятие с приват-вклада удачнее всего на кдв.
Но только если можно объясните какая такая сакральная необходимость может быть в том чтобы в приват валюту закидывать на месяц

Баксы потеряли товарный вид?
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:47

Re: Приватбанк

Del
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 01 чер, 2019 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:43

Re: Приватбанк

Не палите!!! Можно прибраться
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:59

Re: Приватбанк

Flamingo написав:В Вашем случае это действительно лучший вариант. Но карты Вам по любому понадобятся - хотя бы одна. Иначе у Вас приват вклад без карты в соответствующей валюте скорее всего не откроется. Да и снятие с приват-вклада удачнее всего на кдв.

А вот это интересно, проверю.
Тоже пришёл к выводу, что с КДВ должно быть всё-таки удобнее.
UPD Проверил, даёт открыть Приватвклад при отсутствии валютных карт, можно выбрать вход - наличными, проценты - получать в кассе.

THB написав:Баксы потеряли товарный вид?

Бинго!
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:08

НБУ предостерег Приватбанк за нарушение финмониторинга

Национальный банк в мае применил к Приватбанку предостережение за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится на сайте НБУ.

https://minfin.com.ua/2019/06/03/37964918/


интересно из-за чего?
может это я перестарался с контрабасом?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:48

  andreyiskra написав:Тумба привата принимает 500 евровые купюры?

Да
mvbutov
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