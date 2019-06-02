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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:05

ПриватБанк будет кредитовать предпринимателей под залог депозитов

Упрощенная процедура позволяет получить банковский кредит за 30–40 минут
ПриватБанк будет кредитовать предпринимателей под залог депозитов


Государственный ПриватБанк запустил услугу кредитования предпринимателей и малого бизнеса по упрощенной процедуре получения займа под депозит, сообщает пресс-служба финучреждения.

Как сообщил руководитель направления обслуживания МСБ Сергей Клюев, упрощенная процедура позволяет получить банковский кредит за 30–40 минут, причем тайминг зачисления заемных средств зависит целиком от скорости подписания документов клиентом банка.

По его словам, банк предоставляет такие кредиты без дополнительных комиссий, страховок или затрат на оформление залога.
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