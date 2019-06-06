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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8133813481358136
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 14:32

  stargazer написав:Колеги, щось ПС версія П24 не дає зайти, як у вас з цим?

Через раз. Глючит с утра.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:48

Re: Приватбанк

не приходять смс з паролями. Ще у когось є такі проблеми?
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:53

  KIM30 написав:не приходять смс з паролями. Ще у когось є такі проблеми?

да тормозит все постоянно
но може в апликуху идут?
у меня вот через раз: то СМС, то апликуха, то без пароля. Весело :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:56

  clientage написав:
  KIM30 написав:не приходять смс з паролями. Ще у когось є такі проблеми?

да тормозит все постоянно
но може в апликуху идут?
у меня вот через раз: то СМС, то апликуха, то без пароля. Весело :)

на фін номер смс не прийшла, а на інший смартфон в додаток повідомлення прийшли паролі.
Підкажіть зняття готівки в банкоматах як і раніше 20000 через кожні 3 год?
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 12:03

Re: Приватбанк

Смс почти не приходит если есть приват 24 и интернет :) , да и понятно многие банки уже в .ч. приват шлёт уведомления в приложение или на крайний случай в Вайбер , ну или push уведомления .. сегодня все работает
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 12:51

Re: Приватбанк

  KIM30 написав:Підкажіть зняття готівки в банкоматах як і раніше 20000 через кожні 3 год?


так, це правило ніхто не відміняв

2) вам прийдеться добре побігати, щоб знайти АТМ що дасть за раз 20К
але то таке..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:50

Re: Приватбанк

  clientage написав:но може в апликуху идут?
в апк и на клонах порядок.Хрю!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 17:34

Re: Приватбанк

  Driver написав:1. Года 4 назад имя и фамилия, указанные в форме заказа, при выпуске карты менялись местами. Т.е. если при заказе указать IVAN PETROV, то на реальной карте было написано PETROV IVAN. Как с этим сейчас?
Банка желает контролировать ваши действия... Мне вот мою фотку немного приблизили.

  Driver написав:2. Если мне нужно перевыпустить карту по сроку действия, то нужно выбрать "Привязать к существующей карте" и указать старую карту?
Всё правильно понимаете.

  Driver написав:3. Можно ли при этом сменить карту с МастерКард на Визу?
Можно.
Также можно иметь на кодном счёте несколько карт разных платёжных систем.

  Driver написав:3.1. И имеет ли смысл? :D
Здесь пишут, что с карты Visa можно больше денег снять в банкомате, чем по mastercard. А так по mastercard можно баллы в mastercard Більше собирать )
Сейчас есть акция, которая позволяет бесплатно заказать именную карту Visa с сипом и payWay бесплатно ;)
По акции можно получить только одну карту КдВ или Уни.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:37

  MASolomko написав:Сейчас есть акция, которая позволяет бесплатно заказать именную карту Visa с сипом и payWay бесплатно ;)
По акции можно получить только одну карту КдВ или Уни.

Так там надо стать фрилансером и получить перевод на карту. Но не пишут, как это сделать?
Bosstone
 
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