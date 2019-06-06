Через раз. Глючит с утра.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 чер, 2019 14:32
Додано: Чет 06 чер, 2019 11:48
Re: Приватбанк
не приходять смс з паролями. Ще у когось є такі проблеми?
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Додано: Чет 06 чер, 2019 11:53
да тормозит все постоянно
но може в апликуху идут?
у меня вот через раз: то СМС, то апликуха, то без пароля. Весело
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 чер, 2019 11:56
на фін номер смс не прийшла, а на інший смартфон в додаток повідомлення прийшли паролі.
Підкажіть зняття готівки в банкоматах як і раніше 20000 через кожні 3 год?
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Додано: Чет 06 чер, 2019 12:03
Re: Приватбанк
Смс почти не приходит если есть приват 24 и интернет , да и понятно многие банки уже в .ч. приват шлёт уведомления в приложение или на крайний случай в Вайбер , ну или push уведомления .. сегодня все работает
Додано: Чет 06 чер, 2019 12:51
Re: Приватбанк
так, це правило ніхто не відміняв
2) вам прийдеться добре побігати, щоб знайти АТМ що дасть за раз 20К
але то таке..
+50грн !
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Додано: Чет 06 чер, 2019 14:50
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 06 чер, 2019 17:34
Re: Приватбанк
Банка желает контролировать ваши действия... Мне вот мою фотку немного приблизили.
Всё правильно понимаете.
Можно.
Также можно иметь на кодном счёте несколько карт разных платёжных систем.
Здесь пишут, что с карты Visa можно больше денег снять в банкомате, чем по mastercard. А так по mastercard можно баллы в mastercard Більше собирать )
Сейчас
По акции можно получить только одну карту КдВ или Уни.
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:37
Так там надо стать фрилансером и получить перевод на карту. Но не пишут, как это сделать?
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