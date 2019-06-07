Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:22
Ferlakur написав:
Просто интересуюсь, какое применение можно найти этим акционным картам.
За бугром платить и снимать нал в банкоматах.
wig
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:29
Похоже по первой акции карты с пчелами закончились
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:30
Stringer написав:
Откуда такая инфа?
От сотрудницы отдела по работе с IT, которая высылала промокоды.
Я заказал КДВ, сообщил об этом и запросил промокод для Уни — мне сообщили что к чему.
Stringer написав:
!я получил промокод на кдв, но заказал по нему уни - написали ждите карту в отделении
На сайте заказа карт пишется, что карта изготовлена уже?
MASolomko
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:52
Підтверджений аудитом борг пов'язаних із Ігорем Коломойським осіб і компаній перед Приватбанком становить
212 мільярдів гривень.
Про це повідомила заступник голови правління Приватбанку Галина Пахачук
https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/7/648546/
greenozon
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:02
MASolomko написав: Stringer написав:
Откуда такая инфа?
От сотрудницы отдела по работе с IT, которая высылала промокоды.
Я заказал КДВ, сообщил об этом и запросил промокод для Уни — мне сообщили что к чему.
Stringer написав:
!я получил промокод на кдв, но заказал по нему уни - написали ждите карту в отделении
На сайте заказа карт пишется, что карта изготовлена уже?
именно - ожидается в отделении 20.06
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F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:27
Спасибо, на первую акцию не успел. Кто регистрировался на второй? Вот нажал на пимпочку "заказать карту" и она исчезла) Теперь написано, что я уже заказал карту. И что теперь делать? Ждать письма на почту, смски или звонка? Как проверить состояние заказа? Может им нужен фин.номер привата в контактах веблансера?
Bosstone
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:32
Bosstone написав:
Спасибо, на первую акцию не успел.
Это какую?
Bosstone написав:
И что теперь делать? Ждать письма на почту
Ждать письма на электронную почту с промокодом и инструкцией. Если на протяжении недели не будет пишите им на указанную почту. Могут ответить не сразу, но ответ будет.
MASolomko
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