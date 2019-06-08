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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8135813681378138
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:22

  Ferlakur написав:Просто интересуюсь, какое применение можно найти этим акционным картам.

За бугром платить и снимать нал в банкоматах.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:29

  MASolomko написав:Bosstone, зарегистрироваться на платформе фрилансера и затем заказать карту на этой странице https://freelancehunt.com/promo/privatbankfreelancetime

Потом ждать письма на почту с промокодом для КдВ. Если надо Уни, то промокод не используем и заказываем через поддержку промокод на Уни.

ps Ещё карточку Visa можно заказать по другой акции :D от Привата
https://www.weblancer.net/pb/


Похоже по первой акции карты с пчелами закончились
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:30

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Откуда такая инфа?
От сотрудницы отдела по работе с IT, которая высылала промокоды.
Я заказал КДВ, сообщил об этом и запросил промокод для Уни — мне сообщили что к чему.

  Stringer написав:!я получил промокод на кдв, но заказал по нему уни - написали ждите карту в отделении
На сайте заказа карт пишется, что карта изготовлена уже?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:52

Підтверджений аудитом борг пов'язаних із Ігорем Коломойським осіб і компаній перед Приватбанком становить 212 мільярдів гривень.

Про це повідомила заступник голови правління Приватбанку Галина Пахачук

https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/7/648546/
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:02

  MASolomko написав:
  Stringer написав:Откуда такая инфа?
От сотрудницы отдела по работе с IT, которая высылала промокоды.
Я заказал КДВ, сообщил об этом и запросил промокод для Уни — мне сообщили что к чему.

  Stringer написав:!я получил промокод на кдв, но заказал по нему уни - написали ждите карту в отделении
На сайте заказа карт пишется, что карта изготовлена уже?

именно - ожидается в отделении 20.06
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:27

  MASolomko написав:Bosstone, зарегистрироваться на платформе фрилансера и затем заказать карту на этой странице https://freelancehunt.com/promo/privatbankfreelancetime

Потом ждать письма на почту с промокодом для КдВ. Если надо Уни, то промокод не используем и заказываем через поддержку промокод на Уни.

ps Ещё карточку Visa можно заказать по другой акции :D от Привата
https://www.weblancer.net/pb/

Спасибо, на первую акцию не успел. Кто регистрировался на второй? Вот нажал на пимпочку "заказать карту" и она исчезла) Теперь написано, что я уже заказал карту. И что теперь делать? Ждать письма на почту, смски или звонка? Как проверить состояние заказа? Может им нужен фин.номер привата в контактах веблансера?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:32

Re: Приватбанк

  Bosstone написав:Спасибо, на первую акцию не успел.
Это какую?

  Bosstone написав:И что теперь делать? Ждать письма на почту
Ждать письма на электронную почту с промокодом и инструкцией. Если на протяжении недели не будет пишите им на указанную почту. Могут ответить не сразу, но ответ будет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 14:23

Re: Приватбанк

Уважаемые, по поводу 2-й акции (Weblancer) обязательно ли в форме регистрации на сайте указывать абсолютно точную ФИ ибо ему оно не нравится. Можно ли будет потом для получения карты Привата свое правильное указать?
Я понимаю, что просто дают промо-код, а значит не обязательно, ведь потом код уже любому клиенту привата подойдет, так?

И еще, по первой акции карты с пчелами закончились и кнопка заказа серая. Я так понимаю, что акция бесплатной карты значит фсе? Спасибо.
Slx
 
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