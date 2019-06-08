За бугром платить и снимать нал в банкоматах.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:22
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:29
Похоже по первой акции карты с пчелами закончились
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:30
Re: Приватбанк
От сотрудницы отдела по работе с IT, которая высылала промокоды.
Я заказал КДВ, сообщил об этом и запросил промокод для Уни — мне сообщили что к чему.
На сайте заказа карт пишется, что карта изготовлена уже?
Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:52
Підтверджений аудитом борг пов'язаних із Ігорем Коломойським осіб і компаній перед Приватбанком становить 212 мільярдів гривень.
Про це повідомила заступник голови правління Приватбанку Галина Пахачук
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:02
именно - ожидается в отделении 20.06
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:27
Спасибо, на первую акцию не успел. Кто регистрировался на второй? Вот нажал на пимпочку "заказать карту" и она исчезла) Теперь написано, что я уже заказал карту. И что теперь делать? Ждать письма на почту, смски или звонка? Как проверить состояние заказа? Может им нужен фин.номер привата в контактах веблансера?
Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:32
Re: Приватбанк
Додано: Суб 08 чер, 2019 14:23
Re: Приватбанк
Уважаемые, по поводу 2-й акции (Weblancer) обязательно ли в форме регистрации на сайте указывать абсолютно точную ФИ ибо ему оно не нравится. Можно ли будет потом для получения карты Привата свое правильное указать?
Я понимаю, что просто дают промо-код, а значит не обязательно, ведь потом код уже любому клиенту привата подойдет, так?
И еще, по первой акции карты с пчелами закончились и кнопка заказа серая. Я так понимаю, что акция бесплатной карты значит фсе? Спасибо.
|