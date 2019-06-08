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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:24
Vorlon написав:curiousobro
Выехать раз в несколько лет в областной центр - не вариант?
Жестко вас примат в свое время "опустил"....как еще фраза за тасю не прозвучала.....
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ROLF
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:50
ROLF написав:
Жестко вас примат в свое время "опустил"....как еще фраза за тасю не прозвучала.....
Не знаю о чём вы. Никогда не являлся клиентом этого бесполезного банка и не имел ни одной его карты.
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Vorlon
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