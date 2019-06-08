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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8136813781388139
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:24

  Vorlon написав:curiousobro
Выехать раз в несколько лет в областной центр - не вариант?

Жестко вас примат в свое время "опустил"....как еще фраза за тасю не прозвучала.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:50

  ROLF написав:Жестко вас примат в свое время "опустил"....как еще фраза за тасю не прозвучала.....

Не знаю о чём вы. Никогда не являлся клиентом этого бесполезного банка и не имел ни одной его карты.
Vorlon
 
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