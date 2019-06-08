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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:24
Vorlon написав:curiousobro
Выехать раз в несколько лет в областной центр - не вариант?
Жестко вас примат в свое время "опустил"....как еще фраза за тасю не прозвучала.....
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ROLF
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:50
ROLF написав:
Жестко вас примат в свое время "опустил"....как еще фраза за тасю не прозвучала.....
Не знаю о чём вы. Никогда не являлся клиентом этого бесполезного банка и не имел ни одной его карты.
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Vorlon
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Додано: Суб 08 чер, 2019 21:47
tarasum написав: Slx написав:
Уважаемые, по поводу 2-й акции (Weblancer) обязательно ли в форме регистрации на сайте указывать абсолютно точную ФИ ибо ему оно не нравится. Можно ли будет потом для получения карты Привата свое правильное указать?
Я понимаю, что просто дают промо-код, а значит не обязательно, ведь потом код уже любому клиенту привата подойдет, так?
И еще, по первой акции карты с пчелами закончились и кнопка заказа серая. Я так понимаю, что акция бесплатной карты значит фсе? Спасибо.
Промокод підвязаний під мобільний номер клієнта. Всього видають 200 карт,тому треба спішити. 1 та 2 акція по фріланс,то видають 1 акційну картку
Цей номер обов'язково має бути фінансовим?
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Bosstone
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Додано: Суб 08 чер, 2019 23:32
Vorlon написав: ROLF написав:
Жестко вас примат в свое время "опустил"....как еще фраза за тасю не прозвучала.....
Не знаю о чём вы. Никогда не являлся клиентом этого бесполезного банка и не имел ни одной его карты.
Ну почему?
Пока единственный кто дает в вечный долг 2,5к грн на клиента
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curiousobro
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Додано: Нед 09 чер, 2019 05:11
2,4
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ГДЕНЬГИ
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Додано: Нед 09 чер, 2019 06:52
Пожалуй таки 2.5, но не в вечный. Как только наступит месяц в котором вам исполняется 70, все превратится в "тыкву", погасить которую надо до 25 числа, а при попытке получения нового лимита идёт перманентный отлуп (даже не предлагают ввести данные загран- или тех- паспортов
)
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Flamingo
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Додано: Нед 09 чер, 2019 07:26
И не всем, а только тем, кому налили кредлим
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Додано: Нед 09 чер, 2019 08:46
ГДЕНЬГИ написав:
2,4
До 3.1
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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