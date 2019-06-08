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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8137813881398140
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:41

Точно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:46

детский сад - ясельна я группа 2,4 2.5 3.1 кто больше?
там 50К ограничение, а удобная сумма до половины того шо Вам налили
но погоже много кто уже эта юзает /возможно скоро приберут
З.Ы.
просьба не цитировать
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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