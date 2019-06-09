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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8137813881398140
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:41

Точно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:30

Re: Приватбанк

Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:47

  alex2013a90 написав:Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка

Конечно возможно. Но только через вэб-приват24. Мобильная версия Приват24 для этого не годится, для мобильных по депо у привата есть специальное приложение - называется "Мои вклады" - вот там открывать депо тоже можно он-лайн.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:58

  Flamingo написав:
  alex2013a90 написав:Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка

Конечно возможно. Но только через вэб-приват24. Мобильная версия Приват24 для этого не годится, для мобильных по депо у привата есть специальное приложение - называется "Мои вклады" - вот там открывать депо тоже можно он-лайн.

Давно уже можно открывать депо в мобильной версии приват24.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:26

Re: Приватбанк

Понял. Спасибо. Боюсь пока открывать вклад, а не введут ВА из-за судов??
alex2013a90
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