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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:41
Точно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 07:30
Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка
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alex2013a90
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Додано: Пон 10 чер, 2019 07:47
alex2013a90 написав:
Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка
Конечно возможно. Но только через вэб-приват24. Мобильная версия Приват24 для этого не годится, для мобильных по депо у привата есть специальное приложение - называется "Мои вклады" - вот там открывать депо тоже можно он-лайн.
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Flamingo
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Додано: Пон 10 чер, 2019 07:58
Flamingo написав: alex2013a90 написав:
Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка
Конечно возможно. Но только через вэб-приват24. Мобильная версия Приват24 для этого не годится, для мобильных по депо у привата есть специальное приложение - называется "Мои вклады" - вот там открывать депо тоже можно он-лайн.
Давно уже можно открывать депо в мобильной версии приват24.
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slasva
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:26
Понял. Спасибо. Боюсь пока открывать вклад, а не введут ВА из-за судов??
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alex2013a90
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