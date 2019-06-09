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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:41
Точно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:30
Re: Приватбанк
Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:47
Конечно возможно. Но только через вэб-приват24. Мобильная версия Приват24 для этого не годится, для мобильных по депо у привата есть специальное приложение - называется "Мои вклады" - вот там открывать депо тоже можно он-лайн.
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:58
Давно уже можно открывать депо в мобильной версии приват24.
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:26
Re: Приватбанк
Понял. Спасибо. Боюсь пока открывать вклад, а не введут ВА из-за судов??
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