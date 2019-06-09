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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:41
Точно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:30
Re: Приватбанк
Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:47
Конечно возможно. Но только через вэб-приват24. Мобильная версия Приват24 для этого не годится, для мобильных по депо у привата есть специальное приложение - называется "Мои вклады" - вот там открывать депо тоже можно он-лайн.
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:58
Давно уже можно открывать депо в мобильной версии приват24.
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:26
Re: Приватбанк
Понял. Спасибо. Боюсь пока открывать вклад, а не введут ВА из-за судов??
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:38
Ні...банка чекає Ваші грошенята а то багато винесли.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:40
ТА вводять по іншій причині. Наприклда неплатоспроможності банку, кептивності, і тд ітп
+50грн !
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:16
greenozon
Подожду пока суды закончатся. Опасненько сейчас с ним связываться. А почему вынесли деньги, вкладчики снимают депозиты?
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:26
Конечно снимают особенно в валюте - ведь приват сознательно уменьшил ставки по вкладам до таких уровней, что держать тут деньги стало совсем не интересно. Правда после существенного оттока банк таки недавно приподнял вклады по короткой Гривне, но имхо пока особых очередей сдать им деньги пока не наблюдается.
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