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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8137813881398140
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:41

Точно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:30

Re: Приватбанк

Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:47

  alex2013a90 написав:Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка

Конечно возможно. Но только через вэб-приват24. Мобильная версия Приват24 для этого не годится, для мобильных по депо у привата есть специальное приложение - называется "Мои вклады" - вот там открывать депо тоже можно он-лайн.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:58

  Flamingo написав:
  alex2013a90 написав:Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность оформить депозит онлайн через приват24. ЧТобы не ходить в отделение. Т.е. оформить карточку, перекинуть деньги через терминал и онлайн оформить? Ранее не пользовался услугами приват24 и банка

Конечно возможно. Но только через вэб-приват24. Мобильная версия Приват24 для этого не годится, для мобильных по депо у привата есть специальное приложение - называется "Мои вклады" - вот там открывать депо тоже можно он-лайн.

Давно уже можно открывать депо в мобильной версии приват24.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:26

Re: Приватбанк

Понял. Спасибо. Боюсь пока открывать вклад, а не введут ВА из-за судов??
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:38

  alex2013a90 написав:Понял. Спасибо. Боюсь пока открывать вклад, а не введут ВА из-за судов??

Ні...банка чекає Ваші грошенята а то багато винесли.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:40

  alex2013a90 написав:Понял. Спасибо. Боюсь пока открывать вклад, а не введут ВА из-за судов??



ТА вводять по іншій причині. Наприклда неплатоспроможності банку, кептивності, і тд ітп
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:16

greenozon
Подожду пока суды закончатся. Опасненько сейчас с ним связываться. А почему вынесли деньги, вкладчики снимают депозиты?
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:26

  alex2013a90 написав:greenozon
Подожду пока суды закончатся. Опасненько сейчас с ним связываться. А почему вынесли деньги, вкладчики снимают депозиты?

Конечно снимают особенно в валюте - ведь приват сознательно уменьшил ставки по вкладам до таких уровней, что держать тут деньги стало совсем не интересно. Правда после существенного оттока банк таки недавно приподнял вклады по короткой Гривне, но имхо пока особых очередей сдать им деньги пока не наблюдается.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:02

  alex2013a90 написав:greenozon
Подожду пока суды закончатся. Опасненько сейчас с ним связываться. А почему вынесли деньги, вкладчики снимают депозиты?

Як правильно пишуть основна причина низький прОцент на залишок.
Ну і троха страхів вуйцьо Бєня понаганяв.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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