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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8138813981408141
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:49

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Ну і троха страхів вуйцьо Бєня понаганяв.


Пожалуй Вы прав , да, но нет...
Сейчас пришли люди которые глубоко уважают частную собственность.
Жду не решений судов, а договоренностей. Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:52

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і троха страхів вуйцьо Бєня понаганяв.


Пожалуй Вы прав , да, но нет...
Сейчас пришли люди которые глубоко уважают частную собственность.
Жду не решений судов, а договоренностей. Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.

Це слід дуже глибоко в темі бути щоб так говорити.
Про Вас нічого не стверджую і не заперечую.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:54

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.


Петро пішов на нові висоти, ПБ йому по барабану
+50грн !
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