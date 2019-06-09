Пожалуй Вы прав , да, но нет...
Сейчас пришли люди которые глубоко уважают частную собственность.
Жду не решений судов, а договоренностей. Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:49
Re: Приватбанк
Пожалуй Вы прав , да, но нет...
Сейчас пришли люди которые глубоко уважают частную собственность.
Жду не решений судов, а договоренностей. Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:52
Це слід дуже глибоко в темі бути щоб так говорити.
Про Вас нічого не стверджую і не заперечую.
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:54
Re: Приватбанк
Петро пішов на нові висоти, ПБ йому по барабану
+50грн !
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:39
Re: Приватбанк
Многое очевидно.
Много сташилок и пугалок отошло в небытие , ВА в Привате однозначно "заказали" .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:07
значить буде отвєтка Бєня
свої люди вже там, де треба.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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