Додано: Вів 11 чер, 2019 11:01

Попытался решить вопрос с поддержкой (3700 оператор Екатерина), получил одно хамство. Мб тут решится.



У меня есть номер телефона, который используется для специальных целей и должен быть всегда свободным для входящих. С некоторых пор на него повадились гнусавыми голосами названивать приватовцы, занимать номер и впаривать свои недоуслуги "шановный клыэнте рады повыдомыты..." и т.д. ну думаю ладно попрошу снять с прозвона и все дела.



Звоню на 3700 с другого номера, т.к. на обсуждаем номере нет средств, они там не нужны, номер используется только для входящих. Оператор вообще отказывается обсуждать вопрос, т.к. я позвонил не с того номера. Я должен сбегать пополнить тот номер только ради того, чтобы отвязаться от назойливых приватовских продаж.



Здесь раньше бывали работники привата, хочу узнать, где они берут телефонные базы для своего недопаркетинга. На радиорынке компакты занедорого покупают?



Ну и невредно упростить процедуру отвязаться от прозвонов, не ставить дополнительные условия, а просто извиниться и номер с прозвона снять. В идеале, без участия хамовитых девочек, просто в меню IVR добавить пункт "после короткого гудка ввести номер, который нужно исключить с назойливых продаж".











Мб я заблуждаюсь, но при И.В. такого не было.