RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8139814081418142>
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:49

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Ну і троха страхів вуйцьо Бєня понаганяв.


Пожалуй Вы прав , да, но нет...
Сейчас пришли люди которые глубоко уважают частную собственность.
Жду не решений судов, а договоренностей. Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2990
З нами з: 23.11.14
Подякував: 600 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:52

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і троха страхів вуйцьо Бєня понаганяв.


Пожалуй Вы прав , да, но нет...
Сейчас пришли люди которые глубоко уважают частную собственность.
Жду не решений судов, а договоренностей. Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.

Це слід дуже глибоко в темі бути щоб так говорити.
Про Вас нічого не стверджую і не заперечую.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29008
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:54

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.


Петро пішов на нові висоти, ПБ йому по барабану
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5280
З нами з: 01.06.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:33

подозреваю сумма 5т гр :)
v57
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 14.03.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:39

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Це слід дуже глибоко в темі бути щоб так говорити.


Многое очевидно.
Много сташилок и пугалок отошло в небытие , ВА в Привате однозначно "заказали" .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2990
З нами з: 23.11.14
Подякував: 600 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:07

значить буде отвєтка Бєня
свої люди вже там, де треба.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5280
З нами з: 01.06.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:09

Які максимальні переводи щоб не попасти на фінмоніторинг? В день до 300000,а в разово до 50000 гр.Переводи п2п .
Ethereum
 
Повідомлень: 543
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:01

Re: Приватбанк

Попытался решить вопрос с поддержкой (3700 оператор Екатерина), получил одно хамство. Мб тут решится.

У меня есть номер телефона, который используется для специальных целей и должен быть всегда свободным для входящих. С некоторых пор на него повадились гнусавыми голосами названивать приватовцы, занимать номер и впаривать свои недоуслуги "шановный клыэнте рады повыдомыты..." и т.д. ну думаю ладно попрошу снять с прозвона и все дела.

Звоню на 3700 с другого номера, т.к. на обсуждаем номере нет средств, они там не нужны, номер используется только для входящих. Оператор вообще отказывается обсуждать вопрос, т.к. я позвонил не с того номера. Я должен сбегать пополнить тот номер только ради того, чтобы отвязаться от назойливых приватовских продаж.

Здесь раньше бывали работники привата, хочу узнать, где они берут телефонные базы для своего недопаркетинга. На радиорынке компакты занедорого покупают?

Ну и невредно упростить процедуру отвязаться от прозвонов, не ставить дополнительные условия, а просто извиниться и номер с прозвона снять. В идеале, без участия хамовитых девочек, просто в меню IVR добавить пункт "после короткого гудка ввести номер, который нужно исключить с назойливых продаж".





Мб я заблуждаюсь, но при И.В. такого не было.
do3nar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:08

  do3nar написав:Здесь раньше бывали работники привата

Уже давно их здесь нет...
Vorlon
 
Повідомлень: 6937
З нами з: 14.06.13
Подякував: 358 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:13

  Vorlon написав:
  do3nar написав:Здесь раньше бывали работники привата

Уже давно их здесь нет...

Вони тут інкогніто...
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29008
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8139814081418142>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: do3nar, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron