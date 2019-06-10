Пожалуй Вы прав , да, но нет...
Сейчас пришли люди которые глубоко уважают частную собственность.
Жду не решений судов, а договоренностей. Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:49
Re: Приватбанк
Пожалуй Вы прав , да, но нет...
Сейчас пришли люди которые глубоко уважают частную собственность.
Жду не решений судов, а договоренностей. Суды по Привату уже проиграны - Петя красавчик должен рассчитаться.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:52
Це слід дуже глибоко в темі бути щоб так говорити.
Про Вас нічого не стверджую і не заперечую.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:54
Re: Приватбанк
Петро пішов на нові висоти, ПБ йому по барабану
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:39
Re: Приватбанк
Многое очевидно.
Много сташилок и пугалок отошло в небытие , ВА в Привате однозначно "заказали" .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:07
значить буде отвєтка Бєня
свої люди вже там, де треба.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:09
Які максимальні переводи щоб не попасти на фінмоніторинг? В день до 300000,а в разово до 50000 гр.Переводи п2п .
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:01
Re: Приватбанк
Попытался решить вопрос с поддержкой (3700 оператор Екатерина), получил одно хамство. Мб тут решится.
У меня есть номер телефона, который используется для специальных целей и должен быть всегда свободным для входящих. С некоторых пор на него повадились гнусавыми голосами названивать приватовцы, занимать номер и впаривать свои недоуслуги "шановный клыэнте рады повыдомыты..." и т.д. ну думаю ладно попрошу снять с прозвона и все дела.
Звоню на 3700 с другого номера, т.к. на обсуждаем номере нет средств, они там не нужны, номер используется только для входящих. Оператор вообще отказывается обсуждать вопрос, т.к. я позвонил не с того номера. Я должен сбегать пополнить тот номер только ради того, чтобы отвязаться от назойливых приватовских продаж.
Здесь раньше бывали работники привата, хочу узнать, где они берут телефонные базы для своего недопаркетинга. На радиорынке компакты занедорого покупают?
Ну и невредно упростить процедуру отвязаться от прозвонов, не ставить дополнительные условия, а просто извиниться и номер с прозвона снять. В идеале, без участия хамовитых девочек, просто в меню IVR добавить пункт "после короткого гудка ввести номер, который нужно исключить с назойливых продаж".
Мб я заблуждаюсь, но при И.В. такого не было.
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:08
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:13
Вони тут інкогніто...
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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