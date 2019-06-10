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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8139814081418142
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:14

  do3nar написав:Мб я заблуждаюсь, но при И.В. такого не было.

Может быть я ошибаюсь но именно в старом привата была разработана система, когда за приведены клиентов стали платить бонусы даже не сотрудникам банка. Поэтому может ваши позвоню и не имеют ничего общего с банком, а работает такой стахановец, имеющий договор с приветом и купивший свежую базу данных на рынке и никаким IVR вы его не выключите. Мне просто когда звонят такие деятели, хоть от привата, хоть от воли, хоть от кого удобно - просто кладу трубку и забиваю номер в чёрный список
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:28

Flamingo

Раньше, когда у агента крышу срывало и он начинал сверх меры доставать, достаточно было одного звонка в поддержку привата, и агента урезонивали. Была у них раньше обратная связь с агентами.
do3nar
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:03

ну на полочную симку позвонили
и шо трагедия?
долбить 2стр текста?
блеклист- одно касание
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:07

ПриватБанк перечислил в бюджет первый транш дивидендов

Приватбанк перечислил в госбюджет первый транш дивидендов в размере 4,5 миллиарда гривен, направленных на выплату акционеру банка в лице Министерства финансов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“10 июня банк перечислил в бюджет 4,5 млрд грн дивидендов. Второй транш в размере 7 млрд грн будет перечислен до конца июня”, – говорится в сообщении.

Согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка Годовой отчетности за 2018 год ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).

Согласно Годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн. Чистые активы ПриватБанка на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства – 246,5 млрд грн, капитал ПриватБанка – 31,5 млрд грн.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:34

Re: Приватбанк

  do3nar написав:Звоню на 3700 с другого номера, т.к. на обсуждаем номере нет средств
У Вас не пропускает звонок на 3700? Пробуйте позвонить ещё на 0 (800) 500-003.
Также есть чат на сайте и обращение через сайт Привата с ответом на почту.

Ещё, как вариант, прослушайте запись на автоинформаторе и откажитесь от карты. Возможно, это поможет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:34

снять евро без комиссии

подскажите пожалуйста (желательно в личку) есть ли сейчас какой-то рабочий способ, чтобы снять евро с карты "универсальная" раньше 3-х месяцев депозита ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:18

SILVER_UA

Обменять на гривну?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:24

  demichh написав:Обменять на гривну?

да ну нах, евро не для того там появлялись, чтобы так слиться
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:34

  SILVER_UA написав:
  demichh написав:Обменять на гривну?

да ну нах, евро не для того там появлялись, чтобы так слиться

Приват не є банкою для онлайн обмінів - довгий вивід в нал без комісії.
Добре себе по курсах показали - СоСо Комса і Алла.
Правда в Алли теж є певні обмеження по виходу в нал, але якщо не часто забирати папір то все Ок.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  SILVER_UA написав:
  demichh написав:Обменять на гривну?

да ну нах, евро не для того там появлялись, чтобы так слиться

Приват не є банкою для онлайн обмінів - довгий вивід в нал без комісії.
Добре себе по курсах показали - СоСо Комса і Алла.
Правда в Алли теж є певні обмеження по виходу в нал, але якщо не часто забирати папір то все Ок.

Да мне все это известно. Таким образом меньше чем 3 мес вариантов нет ?
SILVER_UA
 
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