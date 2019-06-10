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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:31
Квесторе_поверніться написав: SILVER_UA написав: demichh написав:
Обменять на гривну?
да ну нах, евро не для того там появлялись, чтобы так слиться
Приват не є банкою для онлайн обмінів - довгий вивід в нал без комісії.
Добре себе по курсах показали - СоСо Комса і Алла.
Правда в Алли теж є певні обмеження по виходу в нал, але якщо не часто забирати папір то все Ок.
Да мне все это известно. Таким образом меньше чем 3 мес вариантов нет ?
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Додано: Вів 11 чер, 2019 17:38
SILVER_UA написав:
Таким образом меньше чем 3 мес вариантов нет ?
Приєднуюсь до запитання.
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