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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8140814181428143
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  SILVER_UA написав:
  demichh написав:Обменять на гривну?

да ну нах, евро не для того там появлялись, чтобы так слиться

Приват не є банкою для онлайн обмінів - довгий вивід в нал без комісії.
Добре себе по курсах показали - СоСо Комса і Алла.
Правда в Алли теж є певні обмеження по виходу в нал, але якщо не часто забирати папір то все Ок.

Да мне все это известно. Таким образом меньше чем 3 мес вариантов нет ?
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:38

Re: Приватбанк

  SILVER_UA написав:Таким образом меньше чем 3 мес вариантов нет ?

Приєднуюсь до запитання.
За Голос...наш голос
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