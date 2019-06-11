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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8140814181428143
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  SILVER_UA написав:
  demichh написав:Обменять на гривну?

да ну нах, евро не для того там появлялись, чтобы так слиться

Приват не є банкою для онлайн обмінів - довгий вивід в нал без комісії.
Добре себе по курсах показали - СоСо Комса і Алла.
Правда в Алли теж є певні обмеження по виходу в нал, але якщо не часто забирати папір то все Ок.

Да мне все это известно. Таким образом меньше чем 3 мес вариантов нет ?
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:38

Re: Приватбанк

  SILVER_UA написав:Таким образом меньше чем 3 мес вариантов нет ?

Приєднуюсь до запитання.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Сейчас больше 100 к. грн. ( 2-5 часов) , 150 к грн. ( 2-10 часов)
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:41

В догонку ... Про фин мониторинг )))

Нацбанк пояснил, что с 31 августа 2016 постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также - за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:47

Re: Приватбанк

  diplomnet написав:В догонку ... Про фин мониторинг )))


Сегодня в одном банке открывал депо - спросил, как там будет, если я доросту до 200к.
Мониторинг отменный - обычно мы клиентам верим , верим их словам.
А если принесу договор с банком? Приносите - сделаем копию.
Хватило только копии чека на снятие средств в кассе.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:49

  Flamingo написав:
  do3nar написав:Мб я заблуждаюсь, но при И.В. такого не было.

Может быть я ошибаюсь но именно в старом привата была разработана система, когда за приведены клиентов стали платить бонусы даже не сотрудникам банка. Поэтому может ваши позвоню и не имеют ничего общего с банком, а работает такой стахановец, имеющий договор с приветом и купивший свежую базу данных на рынке и никаким IVR вы его не выключите. Мне просто когда звонят такие деятели, хоть от привата, хоть от воли, хоть от кого удобно - просто кладу трубку и забиваю номер в чёрный список

Ну воля реально задолбала
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