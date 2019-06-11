Flamingo написав:

do3nar написав: Мб я заблуждаюсь, но при И.В. такого не было. Мб я заблуждаюсь, но при И.В. такого не было.

Может быть я ошибаюсь но именно в старом привата была разработана система, когда за приведены клиентов стали платить бонусы даже не сотрудникам банка. Поэтому может ваши позвоню и не имеют ничего общего с банком, а работает такой стахановец, имеющий договор с приветом и купивший свежую базу данных на рынке и никаким IVR вы его не выключите. Мне просто когда звонят такие деятели, хоть от привата, хоть от воли, хоть от кого удобно - просто кладу трубку и забиваю номер в чёрный список